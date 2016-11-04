港报财经评论：内企盈利显弹力，A股慢持续--信报11月4日

内企盈利显弹力 A股慢牛料襟煲/ 习广思

港股昨天反覆回落，恒指 下跌127点，但比前天缓和，看来为共和党总统候选人特朗普胜选机率忽然提升而要「买保险」的盘暂时做完。外围股市回升，国债息回落，金价劲跌20美元，在1,290美元关口争持。市场对特朗普成为白宫新主的机会率已作出调节，日后就算成为事实， 也可减少震荡。与外围市况关连性较低的内地A股，昨天升至10个月新高，沪深300指数 升0.95%，A股慢牛不妨慢慢煲。

内地A股昨天创10个月高位，反映内地市场较少受国际资金流向影响，近月A股的慢牛走势，也非无基础因素配合。本栏之前提到，在房屋、汽车及基建投资力撑下，内地经济出现周期复苏，首三季经济增长稳定在6.7%水平。

瑞信近日发表报告指出，内地生产商出厂价格指数（PPI）经55个月萎缩后，9月份首现正数，是十分重要的宏观发展。过往3个周期的数据显示，PPI一旦转升，趋势可持续15个月以上，该行的经济师预测在这一轮周期起码可持续6至9个月。

参考2001年至今的3个PPI周期，该行发现PPI与非金融企业的净利率关系十分密切，相关系数达0.92，今年第三季A股的非金融企业盈利强力反弹，增幅达42%，主要由周期性行业包括物料及能源企业推动，今明两年盈利仍有向上调升的机会。

瑞信推介能源、基建、离岸油服及水泥等行业。过去一个多月大市处于调整期，但周期性板块比大市硬净，调整幅度也较小，这些行业可以是今年余下时间以至明年上半年值得增持的板块。

明年中央要继续撑住经济，车市与楼市的空间会较细，近期车股与楼股的表现已反映此想法。购车税务优惠能否持续成一大疑问，券商开始预期汽车购置税明年会向上调升。

中信里昂综合第三季汽车股的业绩，发现车企销售量增加23%，但销售额只涨13%，出厂价格按年跌了8%至9%，较上半年的跌幅扩大。零售方面，汽车代理商给予客户的折扣扩大，9月份已升至13%，今年初时还只不过是10%。看来汽车业的周期高峰已过，还是选择其他板块。

近两周科网股表现颇为失色，先是亚玛逊业绩差过预期遭到市场抛售；周三阿里巴巴季绩靓靓，股价却先升后跌；Facebook收市后公布季绩，营业额升56%，盈利升近3倍，但业绩公布后，股价在场外跌了7%，主要是Facebook为照顾浏览者体验，明年中开始不会增加动态消息的广告量，令广告收入增长放缓。

Facebook的收入由3个因素推动，一是用户人数，二是广告量，三是广告价格。Facebook与谷歌占了美国网上广告市场68%，议价能力应甚高，广告量不增，自然要调升广告价。

今时今日，互联网世界就是大者为王，王者自然拥有市场的话事权，并主导行业的游戏规则。如今的商业社会，很少行业会有如斯垄断性的优势。所以， 中外科网巨头的股票还是趁调整买入。

未来几个交易日，各地传媒及金融市场都聚焦在两位美国总统候选人最后冲刺的表现。由于形势吃紧，现任总统奥巴马都要抽身到摇摆州份为同党的希拉莉拉票，大肆批评特朗普种族歧视，希望谷到更多黑人选民出来投票支持希拉莉。大选前可能仍会出现峰回路转的变化，股民暂时都系做花生友睇戏算了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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