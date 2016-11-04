港报财经评论：美大选未明，港股续受压--经济日报11月4日

美大选未明 港股续受压/ 林瑞芬

美国总统大选前景未明，联储局又暗示年底加息机会增，港股仍受压。恒指 昨收报22,683点，跌0.56%；国指 收报9,482点，跌0.4%，大市成交额548亿港元。

美联储12月很大机会加息，但往后美国利率正常化的步伐，仍然存在不确定性，正等待市场评估。

截至周二计，标普500指数已连跌7日，根据统计，这多数发生在危机笼罩，启示目前投资者的高度戒备，对总统结果的高度不确定性。资料显示，标普500指数最长的连跌纪录是8日，发生在2008年9月底到10月初，那时正是2008年金融危机爆发的高峰时期。另一次则在2011年7月底到8月初，正值欧债危机爆发高峰。同年，同样出现标普500指数连跌7日，是因为欧债危机蔓延，欧元区政府债务的保险成本大幅上升。

花旗就提醒，早前英国退欧公投，从最初的留欧派占上风，到最后退欧派获胜，市场大幅震荡整整持续了几个小时。其间，标普500指数期货暴跌至触发熔断机制。市场现在还没有对特朗普获胜所带来的巨大风险真正定价，故选举揭晓结果若是特朗普当选，可能引发短暂的巨大波动性。美国总统大选投票日，希拉莉和特朗普最后的对决要看佛罗里达、北加州和俄亥俄州这三个关键摇摆州的点票结果。

由10月已不断观望美国总统选情，股市受困，下周8号，希望有结果快些了断。然而，记得2000年该届的总统大选，由于乔治布殊及戈尔选票接近，结果出现争议，最终要经过36日才有最终定案。电邮风波，令今届希拉莉与特朗普的竞选形势相若，不排除选举之后会有某一方要求重新点票，结果未必即时有定论。

美选情不明朗，望就望希拉莉当选而消除。若是特朗普当选，黑天鹅飞出又带来一些不明朗，港股还不知要被困扰多时。不过，港股后市未言绝望，美国选举总有水落石出之时。

受选情困扰，港股处弱势，故期待美国选举有结果下，是烂灯又好，烂苹果又好，都算是将不明朗因素暂消除，期望投资者重检中国面的利好因素。最新报10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为52.4%，就较9月份高0.4个百分点，为四个月以来最高。财新中国制造业和服务业PMI双双回升，带动10月财新中国综合PMI升至52.9%，高出9月1.5个百分点，创下2013年初以来新高。二来，人币的贬值压力一日仍在，在内地开通深港通之后，有渠道让北水南流，润泽港股。三来，国企三季度业绩确有改善。

据海通证券分析报告指出，截至10月31日，A股上市公司公布了2016年三季报。从业绩表现看，A股2016年度第三季、第二季及第一季归属母公司净利润累计同比分别为1.9%、-4.6%、-1.9%，剔除金融后为12.7%、1.0%、2.6%，再剔除两油后为16.3%、6.7%、8.3%，净利润增速均大幅回升。展望而言，海通指出A股上市公司盈利虽仍在中期筑底，但有积极小苗头。

参考PPI的同比与A股净利润同比高度相关，比对PPI当月同比2016年9月由负转正说明此前市场供大于求的状况发生了改变启示，供需状态逐渐平衡，有望支撑A股净利润同比回升。毛利率变化先于净利润同比和营业收入同比，毛利率从2009年下滑至2012年第一季的17.1%后触底回升，至2016年第三季达19.1%，毛利率回升有望推动净利增速上升。本次经济调整期企业盈利有望震荡筑底，预计A股2016年、2017年净利润同比增速分别为0至5%和5%至8%。另外，广发证券认为，四季度将是盈利续抽高达顶峰。

人民银行昨将人民币兑美元中间价上调71个点子，升穿6.75，报6.7491，创两周以来最高。人币跌势喘定，有利A股靠稳。上证指数 昨收报3,128，升0.84%，守稳3,000楼上，算是不为港股再加添压力，或还有助力。走势上，上证试图突破三角形，技术关键阻力在3,140水平，如突破，挑战3,300左右。

受Facebook季绩逊预期，强势的港股王腾讯 昨也受累，跌1.2%，收报202港元，股价失守50天綫，考验200港元大关忌失。腾讯的游戏业务前景预期强，短期之股价受压相信只是暂时。

静候美总统大选结果，大市向下考验支持，技术层面上，恒指失守23,000之后，昨进一步试穿8月的小型密集支持位22,700，低见22,683，若又确认失守22,700，下移支持位至近22,300左右。国指 反覆于9,500中争持，如确认失守，考验9,300/9,180左右支持位。（完）

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