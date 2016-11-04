中国新债：湖南下周四将发行总额700亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月4日 - 中国湖南省财政厅最新公告，将于下周四（10日）招标发行总额70 0亿元人民币地方债，其中一般债350亿元，期限包括三和10年；专项债亦为350亿元，期限 包括五年和七年。 上述债券分别为湖南省今年第三批专项债和第四批一般债，全部为置换债券。中债资信 评估有限责任公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 200 11月10日下午14:00-14:4 11月11日 0 10年 150 小计 350 专项债券 5年 150 11月10日下午15:00-15:4 11月11日 0 7年 200 小计 350 总计 700 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)