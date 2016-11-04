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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:04 BJT

中国新债：湖南下周四将发行总额700亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月4日 - 中国湖南省财政厅最新公告，将于下周四（10日）招标发行总额70
0亿元人民币地方债，其中一般债350亿元，期限包括三和10年；专项债亦为350亿元，期限
包括五年和七年。
    
    上述债券分别为湖南省今年第三批专项债和第四批一般债，全部为置换债券。中债资信
评估有限责任公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券       三年        200     11月10日下午14:00-14:4  11月11日
                                                0             
                  10年        150                                 
                  小计        350                                 
     专项债券      5年        150     11月10日下午15:00-15:4  11月11日
                                                0             
                   7年        200                                 
                  小计        350                                 
                  总计        700                                 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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