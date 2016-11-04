港报社评：横洲车场荒谬出入口，执管人员忌惮恶势力--明报11月4日

新界土地使用乱象纷呈，部分原因与土地契约复杂有关，公权力难以规管；除此之外，当局执法不严也是原因之一。横洲一处停车场，当局就一些违法情况进行执管处理，遇到恶势力阻挠，甚至连警方也惊动了。不过，结果竟然是执管人员退却，恶势力不单安然无恙，原本违法违规事项，数年后当局取态竟然一百八十度转变，认同为合法。这种情况放在法治社会审视，简直荒唐透顶，不可思议，可是这桩事确实在横洲发生了。

横洲凤池村附近，有人经营一个停车场，面积约1公顷，停车场出入口原来种植了树木，草地青葱，路旁并有防撞栏，在在说明出入口范围不仅是官地，而且政府投入资源管理。6年前，有人拆走防撞栏，擅自辟设路口供大型车辆出入，路政署从2011年2月至2014年9月，先后4次派员重置防撞栏都遭到地方人物强烈反对。其中一次有多名大汉阻挠施工并出言恐吓，路政署人员报警求助，据知警员到场后，却劝喻路政署人员离开，待民政处调解，云云。路政署人员也听话，竟然就此收队离去了。

此事原本就是破坏公物（拆去防撞栏）、占用官地，公权力执法不单应重置防撞栏，更应该立案侦查，把毁坏公物的人绳之于法。路政署先后4次要恢复原状，不能说置诸不理了，只是光明正大执管，却因为地方人物反对而畏缩，难道政府也认同「执法无理、反对有理」？最荒谬是恶势力出言恐吓执管人员，执管人员召来警方协助，警员却不敢对恶势力采取行动，反而劝喻执管人员离去。警方忌惮恶势力，助长其气焰，实在无法理解。这些年，不少人认为新界屋宇僭建、霸占官地成为常态，是相关部门「欺善怕恶」的结果，横洲这个停车场出入口的情况，证明此言不虚。

事态荒谬之处，还有下集。多年来，有人申请辟设停车场路口，包括路政署、运输署和地政总署都反对，于是才有路政署先后4次派员重置防撞栏。不过，同样是这些部门，今年初突然改变，打倒「数年的我」，批准辟设路口，附近一个巴士站亦需让路迁移；这3个部门为何出尔反尔，并无向公衆交代。地政总署只说出入口附近有两幅官地被霸占使用，会考虑检控，云云。

总个画面就是：有人在横洲凤池村附近经营停车场，有人强行毁坏公物，给停车场辟设出入口，公权力（包括警方）一度执法，因为恶势力反对而退缩，于是这个非法出入口就一直存在；事隔6年之后，原本反对辟设出入口的政府部门，突然批准并移走巴士站以配合。这种情况释出了什么信息？很清楚了：在新界只要够胆霸占官地、毁坏公物，然后对抗执管人员，只要够恶，公权力就会退缩，连警方也不敢撄其锋；假以时日，不合法的也变为合法，政府并会提供协助管理好霸占的官地。荒唐至极。

长期以来，新界土地使用纷乱无章，那些所谓「棕地」把新界景观搞得乱七八糟；究其缘由，与新界土地契约复杂有关。不过，政府在新界就土地房屋事态未严格执法，积非成是，也是原因之一。例如原居民丁屋有高度限制，但是居民早就僭建加高，政府起初只眼开、只眼闭，不认真处理，到有朝一日发现有丁屋加建至5、6层高，要执法了，却面对积重难返之局；因为无僭建丁屋已经成为「稀有丁屋」，限令清拆僭建就是与原居民为敌，政府缺乏应有勇气，最终以所谓登记制度容许僭建存在。另外，新界地区非法倾倒泥头，时有所闻，个别乡绅与其家族成员也牵涉其中，看不到政府积极和认真对付。

横洲这个停车场出入口，则是另一种形态。地方人物霸占官地谋财，并以恶势力对抗执管人员，连警方在内的部门人员，不警觉背后有整个法律体系支撑而畏葸不前，地方恶势力因而得逞。停车场出入口这件事，是极坏事例：首先，或会鼓励一些人霸占官地，因为近乎零成本，「唔霸就笨」了；其次，法治在新界地区将更遭到蔑视，因为此事证明法规在一定情况下，不能在新界落实执行，法治沉落的影响将十分深远。政府须汲取教训，类似横洲停车场这样的事，绝对不能再发生；否则，法治在新界将荡然无存。

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