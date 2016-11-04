港报社评：愈迟表态选特首，愈不利猎头埋班--信报11月4日

香港政局之乱，完全可以在立法会的连番冲击事件之中反映出来。青年新政两位候任议员企图硬闯以「自己的方式」宣誓，结果六名保安员不适送院。看形势，混乱情况不会是最后一次，因为社会愈来愈撕裂，青政二人纵有百般不是（民主党和公民党亦不得不发表声明划清界线，强调不同意他们的行为），但仍然有一班拥趸，激进派视如今特区政府的管治模式为万恶之源，正如宣誓风波与冲击事件主角之一的梁颂恒奢言「对方应负上全部责任」，彷佛自己永远是对的。

本报委托香港中文大学进行「二○一七年特首选举」意见调查，问及：「你认为下任特首最重要有边一方面嘅能力呢？」最多受访者选择「能够修补社会撕裂关系」，比率占百分之四十二点三，其次是「能够解决房屋、贫穷等民生问题」（百分之二十八点六），以及「能够发展经济」（百分之十七点五）。显见广大市民不愿意香港政局继续无了期纷乱下去，对于下任特首能够修补社会撕裂关系的期望，更甚于现任特首梁振英口里「无小事」的民生措施和「重中之重」的房屋问题。

既然修补社会撕裂关系是市民大众的心声，那么谁是合适的特首人选？退休法官胡国兴身先士卒，第一个公开表态有意竞逐下届行政长官，而且开宗明义坦言推动他站出来参选正是有见于社会太撕裂，他自信几十年的司法背景可以充当调解角色。胡国兴的快人快语固然带来一股新气象，可惜他的缺点是没有政纲，没有班底，没有中央祝福。尽管如此，如果民意足以影响大局，就不能把胡国兴视为「陪跑分子」那么简单。

按是次民意调查的第一轮结果显示，获得支持当选特首的人物依照高低顺序是财政司司长曾俊华（百分之二十八点四）、胡国兴（百分之十三点五）、前立法会主席曾钰成（百分之十一点四）、政务司司长林郑月娥（百分之十点三）、梁振英（百分之九点五）及新民党主席叶刘淑仪（百分之八点四）。亦即是说，胡国兴「爆冷参选」不妨形容为先拔头筹，不断接受访问已为他取得相当的好感。换个角度而言，其他疑似参选者迟迟不表态，是不是有点儿「输在起跑线」的危险？

若说胡国兴的缺点是没有班底，其实另外的疑似参选者亦面对同一问题，愈迟表态愈不利。距离明年三月的特首选举仅余五个月，物色班底在时间仓卒的情况之下是一大难题。须知道，特首不容许有政党背景，身后没有理所当然地必定团结力撑的执政党，辅政人才必须一个一个的找，短短五个月时间恐怕未必足够「成功猎头」，万一滥竽充数草草拉杂成军，则成事不足败事有余。

回顾上届特首选战，唐英年在选举前一年的九月二十八日辞任政务司司长，梁振英在十月三日辞任行政会议召集人，用半年时间助跑，后来梁振英虽然赢了，然而他的管治班底质素如何，大家有目共睹，有人沦为「史上最短命的局长」，有人到现在仍然迷迷糊糊无法入局。如今已踏入十一月，疑似参选者还是按兵不动的话，埋班肯定有光阴苦短而准备不足之忧。

按兵不动的原因人人心知肚明，等的是北京开绿灯，或者说等的是一张「不反对通知书」，那就是曾俊华所说的「天机」。我们期望「天机」能够尽快「泄露」，让特首选举参选人名正言顺展开拉票工程，并着手筹组班底，毕竟一场相对正常的选举，才有望使香港回复至一个相对正常的社会。

有一点值得注意，本报民调所得，市民自己定位的政治取向，占最多的是「温和民主派」（百分之二十八点二）、「中间派」（百分之二十二点四）及「无任何政治倾向」（百分之十九点七），假如下届特首懂得施行中庸之道，未尝没有机会修补社会撕裂关系。

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