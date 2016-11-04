港报社评：创新敢试觅出路，助港旅业升级--经济日报11月4日

本港9月零售数据胜预期，市道比去年虽仍下跌，但未如预测差劲，预示与零售息息相关的旅业有触底的苗头。

正因如此，政府、业界要敢于尝试，以创新思维整合旅游资源，开拓深度游、盛事游，促旅业升级。

统计处昨公布9月零售数据，按年下跌4.1%，较8月跌10.5%大幅收窄，反映旅业触底，零售市场有回暖迹象。

正正因此，政府、业界更要为旅业、零售保暖。零售与旅业唇齿相依，业界及政府应积极合作，敢于尝试新卖点，如多办嘉年华式的体育盛事，既推广体育又带动零售。上月在中环举行的Formula E电动方程式赛车锦标赛是一个好例子。虽然赛事安排有不足，但始终是新尝试，期望将来愈做愈好，甚至将香港打造成为Formula E示范城市，助旅业升级。

但面对国际旅游市场激烈竞争，如何推广香港费思量。政府须以创新思维宣传香港多元化体验游，从而能广招四方旅客。旅发局近期便在海外推出四段短片，邀请名人以不同主题，包括美食、夜生活；时尚、娱乐及艺术；家庭旅游；自然美景推广香港。由于客源结构改变，内地客趋降，相反非内地客趋升，如今年首三季，内地客按年跌8.7%，非内地客则升3.4%，故此，针对性地在海外宣传是必须的，因客源多元化，有利旅业平稳发展。

惟推广旅游亦不能单靠政府，业界亦要因应旅游模式改变--由参加旅游团改为潮玩自在游、深度体验--在生活中发掘新卖点，包装不同旅游资源，体验香港多元生活。例如行山体验香港自然风光；美食团体验香港地道美食，务求令旅客宾至如归。

旅业要转型升级，不仅是香港问题，日本旅业亦苦于中国客爆买热潮减退而须谋自救。日本各地政府因时制宜，开始把注意力由增加免税店转移至宣传地方旅游特色，又藉动漫促旅游，9月中成立动画旅游业协会，拟明年定出88个动漫圣地，吸引动漫迷朝圣。近期在日本票房大收特收的动画电影《你的名字》吸引粉丝到片中场景朝圣，当地政府抓住机遇，制作宣传物品吸客。利用本地优势并迅速、灵活回应市场变化，日本的经验值得港借镜。

旅游业是本港经济支柱之一，面对客源结构改变、旅客习惯由传统的购物观光，转为追求深度游、体验游，要转型升级，业界、政府必须多想多试才能觅得出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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