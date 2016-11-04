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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:19 BJT

《全球汇市》美元在美就业报告公布前脱离低点，但仍受制于大选疑虑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1101  1.1103  -0.02  +2.22  1.0860
    美元/日圆            102.89  102.97  -0.08 -14.47  120.30
    欧元/日圆         114.24  114.34  -0.09 -12.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9742  0.9738  +0.04  -2.76  1.0018
    英镑/美元            1.2475  1.2460  +0.12 -15.35  1.4738
    美元/加元            1.3392  1.3394  -0.01  -3.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7703  6.7692  +0.02  +3.08  6.5680
    澳元/美元            0.7682  0.7678  +0.05  +5.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.7317  0.7334  -0.23  +7.21  0.6825
    澳元/日圆         79.050  79.080  -0.04  -9.78  87.620
    新西兰元/日圆     75.270  75.490  -0.29  -8.18  81.980
    英镑/日圆         128.37  128.32  +0.04 -27.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.0493  1.0460  +0.32  -1.60  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 郑茵/张涛/王颖/戴素萍/杜明霞/李婷仪)

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