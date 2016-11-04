金石期货：中国期指持仓量增加，市场做多热情较高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日涨31.74点，报3365.09点。三大股指期货全天振荡走高，尾盘略有回落，但仍收在高位。沪深300期指主力合约IF1611较周三上涨31.4点或0.95%，报3351.80点。四份合约持仓量合计为44359手，比前一交易日增加1796手，成交量增加3764手至13130手。主力合约IF1611持仓量增加1181手至2.8万手，成交11000手。周四期现市场成交量均有所放大，各合约持仓量也有所增加，市场做多情绪明显提升。
近期市场情绪偏向乐观，即使出现调整多方也未有明显离场迹象。周四期现成交量再度增加，显示资金做多热情有所提升。不过虽然当前市场情绪向好，但量能能否持续放大仍有待观察，海外市场不确定性因素增加，或将给国内市场带来扰动。短期期指表现较强，仍需多一份谨慎。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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