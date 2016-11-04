弘业期货：沪铜向上突破概率较大

美联储维持利率不变，符合市场预期，短期基本面略显平静。金属铜今年的表现基本上可总结为“旺季不旺，淡季不淡”，基本上全年处于区间振荡走势。相较于其它热点品种的暴涨暴跌，铜价走势略显温和，市场期待的平台突破何时能形成呢？笔者认为，短期虽然进入淡季，但并没有明显的弱势出现。随着“中国因素”对于铜价的支撑，从中期走势来看，铜价向上突破的概率相对较大。