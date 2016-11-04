弘业期货：沪铜向上突破概率较大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
美联储维持利率不变，符合市场预期，短期基本面略显平静。金属铜今年的表现基本上可总结为“旺季不旺，淡季不淡”，基本上全年处于区间振荡走势。相较于其它热点品种的暴涨暴跌，铜价走势略显温和，市场期待的平台突破何时能形成呢？笔者认为，短期虽然进入淡季，但并没有明显的弱势出现。随着“中国因素”对于铜价的支撑，从中期走势来看，铜价向上突破的概率相对较大。
短期由“中国因素”带来的伦铜减库周期有望延续，铜价支撑将大于压力。笔者认为，虽然短期振荡平台能否突破仍有待进一步确认，但整体振荡上涨的势头基本上已经形成，突破或许只是时间问题，下方关注38000元/吨一线的支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。