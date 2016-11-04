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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:19 BJT

弘业期货：沪铜向上突破概率较大

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

　　美联储维持利率不变，符合市场预期，短期基本面略显平静。金属铜今年的表现基本上可总结为“旺季不旺，淡季不淡”，基本上全年处于区间振荡走势。相较于其它热点品种的暴涨暴跌，铜价走势略显温和，市场期待的平台突破何时能形成呢？笔者认为，短期虽然进入淡季，但并没有明显的弱势出现。随着“中国因素”对于铜价的支撑，从中期走势来看，铜价向上突破的概率相对较大。

　　短期由“中国因素”带来的伦铜减库周期有望延续，铜价支撑将大于压力。笔者认为，虽然短期振荡平台能否突破仍有待进一步确认，但整体振荡上涨的势头基本上已经形成，突破或许只是时间问题，下方关注38000元/吨一线的支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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