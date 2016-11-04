长江期货：原料紧张，沪铝仍具有买入价值

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

本周二商品市场风云突变，多数强势的品种出现了大幅回撤。其中，沪铝封于跌停，橡胶、铁矿跌幅约2%，以原料供应紧张稳步向上的沪铅价格亦出现跳水。除欧佩克冻产计划泡汤造成原油价格下行造成的负面影响外，价格日益上涨积累的丰厚获利盘离场需求是造成商品高位剧烈波动的主要原因。尽管沪铅主力在冲击17000元/吨关口无果后持续回调，但基于铅市场原料供应短缺，我们认为调整后的铅仍具备买入价值。

总体来看，沪铅快速冲击17000元/吨关口时，下游蓄电池企业陷入观望，现货贴水一度拉到300元/吨，凸显下游并不认可如此迅猛上涨的铅价。铅价跟随周边市场回落，修复期现价差不失为好的迹象。整体而言，受环保政策的持续执行，铅矿供应短缺将持续，并在未来逐步体现到精铅的供应上。下游消费，特别是冬季蓄电池对铅消费有保障，铅仍是较好的多头配置标的，回调做多为主。(完)

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