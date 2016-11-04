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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数创新低至93.78

路透上海11月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微跌0.16%至93.78，创记录新低；SDR篮子指数微跌至94.95，BIS篮子指
数微跌至94.67。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.09%，SDR篮子指数跌3.94%，BIS指数跌6.93%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.7514                         -23
 欧元                           7.4944                         -35
 日圆                            6.553                        -250
 港元                           0.8706                        -2.8
 英镑                           8.4193                       -1130
 澳元                           5.1882                        -220
 新西兰元                       4.9473                        -313
 新加坡元                       4.8795                         -18
 瑞郎                           6.9306                          72
 加元                           5.0406                          -9
 林吉特                         0.6184                        -2.3
 卢布                           9.4115                          54
 泰铢                           5.1706                         -18
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.48，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.42，较上日微
升0.1%；RXY参考离岸人民币指数 报94.32，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.26，较上日微升0.03%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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