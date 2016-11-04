中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数创新低至93.78

路透上海11月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.16%至93.78，创记录新低；SDR篮子指数微跌至94.95，BIS篮子指 数微跌至94.67。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.09%，SDR篮子指数跌3.94%，BIS指数跌6.93% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.7514 -23 欧元 7.4944 -35 日圆 6.553 -250 港元 0.8706 -2.8 英镑 8.4193 -1130 澳元 5.1882 -220 新西兰元 4.9473 -313 新加坡元 4.8795 -18 瑞郎 6.9306 72 加元 5.0406 -9 林吉特 0.6184 -2.3 卢布 9.4115 54 泰铢 5.1706 -18 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.48，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.42，较上日微 升0.1%；RXY参考离岸人民币指数 报94.32，较上日微升0.02%；RXY参考在岸人民币 指数 报94.26，较上日微升0.03%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)