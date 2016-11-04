大有期货：受成本支撑，沪钢价格或将“软着陆”

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
进入10月以来，在原料端的强势助推下，钢价在“金九银十”中后期发力，打了一场漂亮的翻身仗，RB1701涨幅达到15.4%。经过本轮强势上涨后，目前钢价再次涨至前两轮上涨行情的压力位2680元/吨附近。面对冬季需求淡季和“绝代双焦”成本支撑的矛盾，钢价究竟是选择向上突破，还是再次“止步”回调呢？
从流动性收紧预期、传统需求淡季即将来临等情况看，经过快速上涨后，未来钢价回调是一个大概率事件。但在上游成本支撑作用下，钢价或将实现“软着陆”。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。