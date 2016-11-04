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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:25 BJT

大有期货：受成本支撑，沪钢价格或将“软着陆”

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

进入10月以来，在原料端的强势助推下，钢价在“金九银十”中后期发力，打了一场漂亮的翻身仗，RB1701涨幅达到15.4%。经过本轮强势上涨后，目前钢价再次涨至前两轮上涨行情的压力位2680元/吨附近。面对冬季需求淡季和“绝代双焦”成本支撑的矛盾，钢价究竟是选择向上突破，还是再次“止步”回调呢？

从流动性收紧预期、传统需求淡季即将来临等情况看，经过快速上涨后，未来钢价回调是一个大概率事件。但在上游成本支撑作用下，钢价或将实现“软着陆”。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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