中原期货：郑棉蓄势待涨，沪锌振荡上行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
郑棉1701合约日线格局维持区间振荡，经历16个交易日的蓄势，基本确立下方支撑的有效性。随着时间延续，突破的时间窗口日益临近。美棉也处于箱体底部位置，并且该底部时间运行长达3个多月。结合内外盘走势看，该位置可以适量参与多单，以近期振荡区间下沿14800点进行防守。
沪锌1701合约在10月25日放量阳线突破振荡区间上沿，展开新一轮上攻走势。该品种从2016年初就开展振荡上行结构。期价基本围绕34日均线若即若离，呈现典型的“蟒蛇模式”。近几日出现高位振荡，修复短线指标，短期19250点支撑有效。建议可于该位置做防守，轻仓参与追市多单，上档阻力位20500点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。