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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:25 BJT

中原期货：郑棉蓄势待涨，沪锌振荡上行

以下内容节选自11月4日的《期货日报》：

郑棉1701合约日线格局维持区间振荡，经历16个交易日的蓄势，基本确立下方支撑的有效性。随着时间延续，突破的时间窗口日益临近。美棉也处于箱体底部位置，并且该底部时间运行长达3个多月。结合内外盘走势看，该位置可以适量参与多单，以近期振荡区间下沿14800点进行防守。

　　沪锌1701合约在10月25日放量阳线突破振荡区间上沿，展开新一轮上攻走势。该品种从2016年初就开展振荡上行结构。期价基本围绕34日均线若即若离，呈现典型的“蟒蛇模式”。近几日出现高位振荡，修复短线指标，短期19250点支撑有效。建议可于该位置做防守，轻仓参与追市多单，上档阻力位20500点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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