光大期货：沪胶年底前难创年内新高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月4日的《期货日报》：
10月17日，沪胶主力1701合约创下阶段性反弹高点14535元/吨，幅度达到18%；同期国内美金标胶涨幅更加亮眼，为25%。之后行情陷入振荡。笔者认为，年底前沪胶难创年内新高，存在回调风险。
尽管目前保税区库存处于历史绝对低位，轮胎开工率未见下滑，但海外供应正处于旺季，成品价格高位以及国内现货升水将刺激后期原料供应和船货流入，改善国内现货供给不足的局面。另一方面，从季节性看，下游开工率在正常情况下将逐渐转弱。因此，笔者认为，国内标胶升水船货不具有持续性，沪胶年底难以再创年内新高，存在回调风险。不过，考虑到今年行情明显好于去年，可能会带动部分市场参与主体在国内停割期来临前后（12月前后）对明年年初进行备货，因此沪胶大幅下跌的可能性不大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。