光大期货：沪胶年底前难创年内新高

尽管目前保税区库存处于历史绝对低位，轮胎开工率未见下滑，但海外供应正处于旺季，成品价格高位以及国内现货升水将刺激后期原料供应和船货流入，改善国内现货供给不足的局面。另一方面，从季节性看，下游开工率在正常情况下将逐渐转弱。因此，笔者认为，国内标胶升水船货不具有持续性，沪胶年底难以再创年内新高，存在回调风险。不过，考虑到今年行情明显好于去年，可能会带动部分市场参与主体在国内停割期来临前后（12月前后）对明年年初进行备货，因此沪胶大幅下跌的可能性不大。(完)