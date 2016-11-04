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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆定盘后回落，日经指数仍是焦点

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* 盘初的薪酬结算日(Gotobi)需求推动美元升至103.20，在103.14云区顶端附近有卖盘

* 定盘后回落，触及102.83，因日经指数跌1.6%

* 定盘结束，盘中没有重要数据公布，今晚有美国非农就业数据，下周有美国大选

* 除非有重大新闻，否则有充分理由保持区间波动，直至欧洲时段

* 图表：reut.rs/2ejJ9Di (完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 龚芳)

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