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货币新闻 | 2016年 11月 4日 星期五 09:54 BJT

芝加哥期市：大豆期货周线累计已跌逾2%，料创10周来单周最大跌幅

主力小麦合约 本周上涨逾0.5%，此前两周下跌。
    
    美国大豆250万吨和玉米147万吨的出口销量超过了分析师预期。
    
    小麦出口销量234,900吨低于预期，且为6月1日开始的销售年度迄今
最低水平。
    
    小麦进一步承压，因埃及央行周四实施浮动汇率，这或将导致该国货
币贬值并抬升其进口成本。埃及是全球最大的小麦买家。
    
    美国农业部称，过去24小时内共有12万吨美国大豆被售往未知地点，
13.6万吨玉米售往韩国，43.2万吨玉米售往墨西哥。
    
    以下是0110GMT报价：    
    
      合约    最新   变动    涨跌    两日涨跌 30日移动均值 RSI
    CBOT小麦 411.00  -1.00  -0.24%    -0.78%    407.88      46
    CBOT玉米 347.25  -0.75  -0.22%    -0.50%    345.81      43
    CBOT大豆 990.50   1.00  +0.10%    -0.28%    980.40      44
    CBOT稻米 9.75     -0.06  -0.66%    -1.37%    $10.28      32
    WTI原油  44.80    0.14  +0.31%    -1.19%    $48.80      24
    
    汇率                        
    欧元/美元 1.110  0.000  +0.01%    +0.09%        
    美元/澳元 0.7683 0.000  +0.07%    +0.33%    (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/王琛；审校 张涛)

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