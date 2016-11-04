芝加哥期市：大豆期货周线累计已跌逾2%，料创10周来单周最大跌幅

主力小麦合约 本周上涨逾0.5%，此前两周下跌。 美国大豆250万吨和玉米147万吨的出口销量超过了分析师预期。 小麦出口销量234,900吨低于预期，且为6月1日开始的销售年度迄今 最低水平。 小麦进一步承压，因埃及央行周四实施浮动汇率，这或将导致该国货 币贬值并抬升其进口成本。埃及是全球最大的小麦买家。 美国农业部称，过去24小时内共有12万吨美国大豆被售往未知地点， 13.6万吨玉米售往韩国，43.2万吨玉米售往墨西哥。 以下是0110GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌 两日涨跌 30日移动均值 RSI CBOT小麦 411.00 -1.00 -0.24% -0.78% 407.88 46 CBOT玉米 347.25 -0.75 -0.22% -0.50% 345.81 43 CBOT大豆 990.50 1.00 +0.10% -0.28% 980.40 44 CBOT稻米 9.75 -0.06 -0.66% -1.37% $10.28 32 WTI原油 44.80 0.14 +0.31% -1.19% $48.80 24 汇率 欧元/美元 1.110 0.000 +0.01% +0.09% 美元/澳元 0.7683 0.000 +0.07% +0.33% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王琛；审校 张涛)