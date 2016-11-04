香港个股：徽商银行落实发行8.88亿美元永续境外优先股，股息率5.5%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月4日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行 周五称，建议发行8.88亿美元非累积永续境外优先股，股息率为5.5%。
据公告，按照中国外汇交易中心公布的11月3日人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为59.9亿元人民币。徽商银行称，预计扣除发行费用后募资净额约59.6亿元，将用于补充其他一级资本，提高一级资本充足率和优化资本结构。
境外优先股的发行价格为100%，每股面值100元，最小发行和转让金额20万美元（或1万股），超过部分为1,000美元（或50股）的整数倍，发行日为11月10日。
假设已发行经股东决议批准的等值60亿元的境外优先股，并且境外优先股转股和表决权恢复的模拟转股价格为每股4.44港元，境外优先股转为H股的数量不会超过1,612,903,226股。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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