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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:40 BJT

香港个股：徽商银行落实发行8.88亿美元永续境外优先股，股息率5.5%

路透香港11月4日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行 周五称，建议发行8.88亿美元非累积永续境外优先股，股息率为5.5%。

据公告，按照中国外汇交易中心公布的11月3日人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为59.9亿元人民币。徽商银行称，预计扣除发行费用后募资净额约59.6亿元，将用于补充其他一级资本，提高一级资本充足率和优化资本结构。

境外优先股的发行价格为100%，每股面值100元，最小发行和转让金额20万美元（或1万股），超过部分为1,000美元（或50股）的整数倍，发行日为11月10日。

假设已发行经股东决议批准的等值60亿元的境外优先股，并且境外优先股转股和表决权恢复的模拟转股价格为每股4.44港元，境外优先股转为H股的数量不会超过1,612,903,226股。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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