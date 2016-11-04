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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:43 BJT

全球金市：金价守在1,300美元上方，美大选选情胶着提振避险买需

美国民主党总统候选人希拉里克林顿的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。

重要的非农就业报告将在周五公布。路透调查分析师预期10月非农就业岗位增加17.5万个，9月时增加15.6万个。

亚股周五下跌，美元则整理跌势，本周笼罩在美国总统大选结果不确定性升高之下。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五盘中下跌约0.3%。

英国央行取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。

随着新订单和聘雇放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。

中国未来几周将公布一连串数据，料将巩固中国经济正在企稳的看法，尽管出口依旧疲弱且忧心房地产荣景正在触顶。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.47%至949.69吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 郑茵/张若琪)

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