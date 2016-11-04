全球金市：金价守在1,300美元上方，美大选选情胶着提振避险买需

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国民主党总统候选人希拉里克林顿的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。
重要的非农就业报告将在周五公布。路透调查分析师预期10月非农就业岗位增加17.5万个，9月时增加15.6万个。
亚股周五下跌，美元则整理跌势，本周笼罩在美国总统大选结果不确定性升高之下。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五盘中下跌约0.3%。
英国央行取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。
随着新订单和聘雇放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。
中国未来几周将公布一连串数据，料将巩固中国经济正在企稳的看法，尽管出口依旧疲弱且忧心房地产荣景正在触顶。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.47%至949.69吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 郑茵/张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。