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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 10:04 BJT

金属期市：期锌徘徊在逾五年高位附近，因市场紧俏

LME期铜 小幅下跌0.5%，缩减周四涨幅。该合约周四升至每吨4,965.50美元，为7月22日以来高点。

上海期交所期铜 录得0.9%涨幅，期锌 和期锡 均涨2%。

未来几周中国将要公布的大批数据料强化中国经济正在企稳的观点，尽管出口依然疲弱，房地产热潮见顶的担心不绝于耳。

随着新订单和雇佣放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。

行业组织周五表示，2016年和2017年全球铜需求量料与供应大致相当，最大消费国中国的消费量可能超过预期。

周四公布的一份生产报告显示，嘉能可 第三季度锌产量较前季上升13%，为该集团宣布矿场大范围减产以来，第一次录得季度增幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/郑茵 审校 徐文焰/张涛)

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