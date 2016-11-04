金属期市：期锌徘徊在逾五年高位附近，因市场紧俏

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
LME期铜 小幅下跌0.5%，缩减周四涨幅。该合约周四升至每吨4,965.50美元，为7月22日以来高点。
上海期交所期铜 录得0.9%涨幅，期锌 和期锡 均涨2%。
未来几周中国将要公布的大批数据料强化中国经济正在企稳的观点，尽管出口依然疲弱，房地产热潮见顶的担心不绝于耳。
随着新订单和雇佣放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。
行业组织周五表示，2016年和2017年全球铜需求量料与供应大致相当，最大消费国中国的消费量可能超过预期。
周四公布的一份生产报告显示，嘉能可 第三季度锌产量较前季上升13%，为该集团宣布矿场大范围减产以来，第一次录得季度增幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/郑茵 审校 徐文焰/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。