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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:57 BJT

中国金融：人大委员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度--新华

路透北京11月4日 - 新华社周四晚间报导称，中国全国人大常委会当日召开会议，对中小企业促进法修订草案进行分组审议，与会人员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度，并作出具体规定，增强可操作性。

报导指出，修订草案明确专项资金安排、中小企业发展基金使用、融资支持、创业创新支持、社会服务等政策的实施对象主要是小型微型企业，进一步突出扶持重点。

针对融资难问题，特别从加强金融基础设施建设、推进普惠金融服务、完善金融组织体系等方面作出一系列具体规定，加强对中小企业特别是小型微型企业的融资支持。

人大委员傅莹认为，修订草案还需要规定得更加具体，“仅‘鼓励’两个字解决不了问题。”

委员刘振伟则建议进一步增强可操作性。特别是融资难，如果仅依靠市场机制，资金很难主动流向小微企业，需要加强政府的调控和管理。

此外，与会人员建议，对中小企业发展基金等的使用应有规范化的、严格的管理办法，以便充分发挥作用；同时建议进一步细化对中小企业的扶持力度。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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