中国金融：人大委员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度--新华

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月4日 - 新华社周四晚间报导称，中国全国人大常委会当日召开会议，对中小企业促进法修订草案进行分组审议，与会人员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度，并作出具体规定，增强可操作性。
报导指出，修订草案明确专项资金安排、中小企业发展基金使用、融资支持、创业创新支持、社会服务等政策的实施对象主要是小型微型企业，进一步突出扶持重点。
针对融资难问题，特别从加强金融基础设施建设、推进普惠金融服务、完善金融组织体系等方面作出一系列具体规定，加强对中小企业特别是小型微型企业的融资支持。
人大委员傅莹认为，修订草案还需要规定得更加具体，“仅‘鼓励’两个字解决不了问题。”
委员刘振伟则建议进一步增强可操作性。特别是融资难，如果仅依靠市场机制，资金很难主动流向小微企业，需要加强政府的调控和管理。
此外，与会人员建议，对中小企业发展基金等的使用应有规范化的、严格的管理办法，以便充分发挥作用；同时建议进一步细化对中小企业的扶持力度。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。