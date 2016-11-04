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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 09:59 BJT

香港个股：辉山乳业拟与中广核新能源合作开发光分布式伏发电项目

路透香港11月4日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业 周五称，该公司拟与中国广核集团子公司中广核新能源投资（深圳）有限公司合作开发分布式光伏发电项目。

据公告，辉山乳业与中广核新能源签署框架协议，拟在辉山乳业将来于辽宁、内蒙古、江苏等地新建的牧场合作建设分布式光伏发电项目。

根据框架协议，待中广核新能源对辉山淩空新能源的尽职调查完成及其他双方同意的先决条件满足后，中广核新能源拟通过收购辉山乳业持有的辉山淩空股权或向辉山淩空增资的方式，持有辉山淩空51%的股权。

辉山乳业表示，双方愿意通过合作开发光伏项目，不额外占用任何土地，在牧场的牛舍、遮阳棚和牛场空地上安装太阳能板，利用丰富的太阳能资源发展光牧结合的生态养殖新能源太阳能发电项目，预计可提高盈利性，为集团带来持续稳定的收益。

香港时间09:54，该股升0.35%，报2.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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