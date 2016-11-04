台湾债市：10年公债增额券105/11R殖利率续升，30年新券登场偏空

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月4日 - 台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周五早盘续升。交易员称，新一期30年长券105/14期 今日首日发行前交易，殖利率向上成交，带动10年指标券气氛偏空。
他们表示，台债近期追价买盘不强，由于先前105/11R期公债空单已连续减少，买气骤减，就算上日空单量小幅增加，对多头的助益料也不深。
〞30年券不稳，盘势偏空，〞一位大型证券商交易员表示。
展望下周，交易员表示，美国总统大选选情与105/11R标售是两大重点。目前各方认为，105/11R标售结果料在0.95%附近，而美国大选结果若有意外则会令全球金融市场波动更大，尤其若特朗普当选则可能使避险气氛升高，有利债市短多。
他们预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将介在0.91-0.95%。
本地时间10:34，指标10年公债增额券105/11R殖利率升1.57基点报0.9387%；30年105/14期报1.73%。台股 则小升0.02%。
美国长期公债价格周四下跌，此前英国央行称通胀很可能进一步攀升，而下周美国大选结果的不确定性支撑短期公债。指标10年期美国公债 收益率从周三尾盘1.80%上升至1.82%。
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--美国大选：希拉里对特朗普的民调支持率优势缩窄 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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