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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 10:11 BJT

香港个股：汇丰控股盘初小涨，上日在伦敦回购逾2,400万英镑股份

路透香港11月4日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港早盘初段小涨，上日在伦敦回购逾2,400万英镑的股份。

香港时间10:02，该股报57.7港元，升0.17%；大市恒生指数 则升0.38%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约405.2万股普通股，按成交量加权平均价每股6.0083英镑，涉资约2,434.4万英镑。

截至11月3日，汇丰累计回购200,730,526股普通股，金额11.75亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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