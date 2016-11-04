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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 10:17 BJT

《汇市简讯》美元指数处于窄幅区间，技术面看空

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* 在亚洲时段几无变化，开低0.25%，面临风险--高点第五日下降

* 亚洲股市疲弱，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油涨0.2%，日经指数跌1.9%，亚洲除日本外股市跌0.2%。

* 美国总统选情胶着

* 动能指标，5、10日移动均线下降，20日移动均线上升--看空格局

* 若收在97.19的8/10月涨势38.2%回档位下方，则下看50%回档位96.50.

图表：reut.rs/2ejHwWv

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校　戴素萍)

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