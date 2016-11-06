主要国家经济指标预测--11月7日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日(一) -- 中国官方外汇储备(万亿美元) 10月 3.14 3.17 0000 日本加班工资 9月 -- -1.9% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 10月 -- -0.3% 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +0.4% +1.0% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) 截至10月的三个月 -- +5.8% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正9.5 正8.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 128.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加190 增加258.7 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,601 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.4% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第三季 -0.1% +0.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.0 51.5 0850 法国Markit服务业PMI 10月 51.4 52.1 综合PMI 51.6 52.2 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.2 54.1 综合PMI 55.1 55.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 52.8 53.5 综合PMI 53.3 53.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.5% -1.8% 1230 美国非农就业岗位(万人) 10月 增加16.1 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加14.2 增加16.6 制造业就业岗位(万人) 减少0.9 减少0.5 政府部门就业岗位(万人) 增加1.9 -- 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.4% +0.3% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 62.8% -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差364.4 逆差378 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加4.39 减少1.0 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 65.8% 65.6% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差40.8 逆差17 出口(亿加元) 435.5 -- 进口(亿加元) 476.3 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 56.5 -- 经季节调整PMI 59.7 -- 11月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 45.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。