主要国家经济指标预测--11月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日(一) -- 中国官方外汇储备(万亿美元) 10月 3.14 3.17 0000 日本加班工资 9月 -- -1.9% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 10月 -- -0.3% 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +0.4% +1.0% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) 截至10月的三个月 -- +5.8% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正9.5 正8.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 128.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加190 增加258.7 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,601 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.4% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第三季 -0.1% +0.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.0 51.5 0850 法国Markit服务业PMI 10月 51.4 52.1 综合PMI 51.6 52.2 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.2 54.1 综合PMI 55.1 55.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 52.8 53.5 综合PMI 53.3 53.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.5% -1.8% 1230 美国非农就业岗位(万人) 10月 增加16.1 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加14.2 增加16.6 制造业就业岗位(万人) 减少0.9 减少0.5 政府部门就业岗位(万人) 增加1.9 -- 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.4% +0.3% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 62.8% -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差364.4 逆差378 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 增加4.39 减少1.0 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 65.8% 65.6% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差40.8 逆差17 出口(亿加元) 435.5 -- 进口(亿加元) 476.3 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 56.5 -- 经季节调整PMI 59.7 -- 11月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 45.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)