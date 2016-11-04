台湾汇市：交投淡静台币兑美元早盘走贬，因韩元走低及外资汇出

路透台北11月4日 - 台币兑美元 周五早盘走贬，受韩元重贬及外资汇出影响；惟美国总统大选在即，市场观望气氛更趋浓厚，交易量缩减。

交易员表示，由于近来有外资并购款分批汇入，早盘台币一度微升，惟随后在韩元反转大贬，且有外资保管行进场买汇影响下，台币由升转贬且一度跌破31.500重要关卡。

〞台币小贬，但出口商压在31.500的价位(贬破即抛美元)。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则指出，近日一大型美系外商银行站在卖方(抛售美元)，推估应是外资并购款，使台币适度获支撑。

美元指数 持稳于97.174，此前爬升，脱离隔夜市场所及的三周低点97.041。

资深汇银人士透露，荷兰商艾斯摩尔公司(ASML Holding N.V.)并购台湾上柜公司汉民微测科技(简称汉微科) 的投资汇入款已陆续汇入，料本月中旬将全数汇入，总共汇入金额逾1,000亿台币。

台湾汉微科于10月21日公告，已与ASML签署股份转换契约，约定由ASML以该公司每普通股股权价值1,410台币的价格，收购取得该公司全部已发行且流通在外的普通股股份。

本地时间10:34，韩元兑美元 报1,145.3，上日收在1,139.6；台股加权指数 则涨0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.473/31.492，上日收在31.470。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.450-31.520。

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