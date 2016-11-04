《美国上市公司业绩公布日程表》--11月4日至11月11日

路透11月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 11/4/2016 11:00 DUK.N Q3 2016 Duke Energy Corp 11/4/2016 11:30 HUM.N Q3 2016 Humana Inc 11/4/2016 BMO REGN.OQ Q3 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 11/4/2016 BMO PCG.N Q3 2016 PG&E Corp 11/4/2016(估计) BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp 11/4/2016 BMO CNP.N Q3 2016 CenterPoint Energy Inc 11/4/2016 BMO NRG.N Q3 2016 NRG Energy Inc 11/4/2016 BMO AES.N Q3 2016 AES Corp 11/4/2016 BMO XRAY.OQ Q3 2016 Dentsply Sirona Inc 11/4/2016 BMO FE.N Q3 2016 FirstEnergy Corp 11/4/2016 BMO WLTW.OQ Q3 2016 Willis Towers Watson PLC 11/4/2016(估计) AMC BRKa.N Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 11/4/2016 AMC AEE.N Q3 2016 Ameren Corp 11/7/2016 BMO WRK.N Q4 2016 WestRock Co 11/7/2016 BMO ROK.N Q4 2016 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 11/7/2016 BMO SNI.OQ Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 11/7/2016 BMO CTSH.OQ Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 11/7/2016 BMO SYY.N Q1 2017 Sysco Corp 11/7/2016 AMC IFF.N Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 11/7/2016 21:00 PCLN.OQ Q3 2016 Priceline Group Inc 11/7/2016 AMC NWSA.OQ Q1 2017 新闻集团 11/7/2016 AMC ALB.N Q3 2016 Albemarle Corp 11/7/2016 AMC PKI.N Q3 2016 PerkinElmer Inc 11/7/2016 AMC MAR.OQ Q3 2016 万豪国际(Marriott International) 11/7/2016 AMC MCHP.OQ Q2 2017 Microchip Technology Inc 11/8/2016 NTS EXPD.OQ Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 11/8/2016 BMO ENDP.OQ Q3 2016 Endo International PLC 11/8/2016 BMO DHI.N Q4 2016 D.R. Horton Inc 11/8/2016 BMO CVS.N Q3 2016 CVS Health Corp 11/8/2016 BMO JCI.N Q4 2016 江森自控(Johnson Controls) 11/8/2016 AMC CXO.N Q3 2016 Concho Resources Inc 11/8/2016 AMC TRIP.OQ Q3 2016 TripAdvisor Inc 11/9/2016 BMO VIAB.OQ Q4 2016 维亚康姆(Viacom) 11/9/2016 BMO MYL.OQ Q3 2016 Mylan NV 11/9/2016 BMO COTY.N Q1 2017 Coty Inc 11/9/2016 AMC CSRA.N Q2 2017 CSRA Inc 11/10/2016(估计) BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 11/10/2016 BMO PRGO.N Q3 2016 Perrigo Company PLC 11/10/2016 BMO KSS.N Q3 2016 Kohls Corp 11/10/2016 BMO RL.N Q2 2017 Ralph Lauren Corp 11/10/2016 BMO M.N Q3 2016 梅西百货(Macy's) 11/10/2016 AMC DIS.N Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 11/10/2016 AMC KORS.N Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 11/10/2016 AMC NVDA.OQ Q3 2017 英伟达(Nvidia) 11/10/2016 AMC JWN.N Q3 2016 Nordstrom 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 郑茵)