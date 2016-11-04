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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 10:58 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月4日至11月11日

路透11月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期            公布时间    公司代码      业绩季度及公司名称
 11/4/2016           11:00       DUK.N         Q3 2016 Duke Energy Corp 
 11/4/2016           11:30       HUM.N         Q3 2016 Humana Inc 
 11/4/2016           BMO         REGN.OQ       Q3 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 
 11/4/2016           BMO         PCG.N         Q3 2016 PG&E Corp 
 11/4/2016(估计)     BMO         PGR.N         Q3 2016 Progressive Corp
 11/4/2016           BMO         CNP.N         Q3 2016 CenterPoint Energy Inc 
 11/4/2016           BMO         NRG.N         Q3 2016 NRG Energy Inc 
 11/4/2016           BMO         AES.N         Q3 2016 AES Corp 
 11/4/2016           BMO         XRAY.OQ       Q3 2016 Dentsply Sirona Inc 
 11/4/2016           BMO         FE.N          Q3 2016 FirstEnergy Corp 
 11/4/2016           BMO         WLTW.OQ       Q3 2016 Willis Towers Watson PLC 
 11/4/2016(估计)     AMC         BRKa.N        Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 11/4/2016           AMC         AEE.N         Q3 2016 Ameren Corp 
 11/7/2016           BMO         WRK.N         Q4 2016 WestRock Co 
 11/7/2016           BMO         ROK.N         Q4 2016 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 
 11/7/2016           BMO         SNI.OQ        Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 
 11/7/2016           BMO         CTSH.OQ       Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 
 11/7/2016           BMO         SYY.N         Q1 2017 Sysco Corp 
 11/7/2016           AMC         IFF.N         Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 
 11/7/2016           21:00       PCLN.OQ       Q3 2016 Priceline Group Inc 
 11/7/2016           AMC         NWSA.OQ       Q1 2017 新闻集团
 11/7/2016           AMC         ALB.N         Q3 2016 Albemarle Corp 
 11/7/2016           AMC         PKI.N         Q3 2016 PerkinElmer Inc 
 11/7/2016           AMC         MAR.OQ        Q3 2016 万豪国际(Marriott International)
 11/7/2016           AMC         MCHP.OQ       Q2 2017 Microchip Technology Inc 
 11/8/2016           NTS         EXPD.OQ       Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc
                                               
 11/8/2016           BMO         ENDP.OQ       Q3 2016 Endo International PLC 
 11/8/2016           BMO         DHI.N         Q4 2016 D.R. Horton Inc 
 11/8/2016           BMO         CVS.N         Q3 2016 CVS Health Corp 
 11/8/2016           BMO         JCI.N         Q4 2016 江森自控(Johnson Controls)
 11/8/2016           AMC         CXO.N         Q3 2016 Concho Resources Inc 
 11/8/2016           AMC         TRIP.OQ       Q3 2016 TripAdvisor Inc 
 11/9/2016           BMO         VIAB.OQ       Q4 2016 维亚康姆(Viacom)
 11/9/2016           BMO         MYL.OQ        Q3 2016 Mylan NV 
 11/9/2016           BMO         COTY.N        Q1 2017 Coty Inc 
 11/9/2016           AMC         CSRA.N        Q2 2017 CSRA Inc 
 11/10/2016(估计)    BMO         TDG.N         Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 11/10/2016          BMO         PRGO.N        Q3 2016 Perrigo Company PLC 
 11/10/2016          BMO         KSS.N         Q3 2016 Kohls Corp 
 11/10/2016          BMO         RL.N          Q2 2017 Ralph Lauren Corp 
 11/10/2016          BMO         M.N           Q3 2016 梅西百货(Macy's)
 11/10/2016          AMC         DIS.N         Q4 2016 迪士尼(Walt Disney)
 11/10/2016          AMC         KORS.N        Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 11/10/2016          AMC         NVDA.OQ       Q3 2017 英伟达(Nvidia)
 11/10/2016          AMC         JWN.N         Q3 2016 Nordstrom 
 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 郑茵)

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