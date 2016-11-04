版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 10:51 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股均下跌，干政丑闻引发严重政治危机

接近中午时，外资料将卖超834亿韩元(7,287万美元)韩股。
    
    韩国电力(KEPCO) 跌近2%，因该公司第三季营业利润比预期糟糕。
    
    门户网站Naver Corp 跌2.1%，因市场预期该公司增长速度放缓。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为461档和341档。
    
    三年期公债12月期货 涨0.01点至110.34。
   
                              0221 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,144.7       1,139.6   
    日圆/韩元     11.1019/00       11.1017
    韩国公债期货 *        110.34        110.33    
    韩国综合股价指数   1,982.54      1,983.80 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 高琦/张若琪/侯雪苹；审校 戴素萍/王颖/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐