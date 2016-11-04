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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 11:31 BJT

《全球汇市》美元在美国非农就业数据公布前反弹，但仍受大选疑虑牵动

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1095  1.1103  -0.07  +2.16  1.0860
    美元/日圆            103.04  102.97  +0.07 -14.35  120.30
    欧元/日圆         114.30  114.34  -0.03 -12.39  130.47
    美元/瑞郎            0.9749  0.9738  +0.11  -2.69  1.0018
    英镑/美元            1.2476  1.2460  +0.13 -15.35  1.4738
    美元/加元            1.3393  1.3394  -0.01  -3.22  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7701  6.7692  +0.01  +3.08  6.5680
    澳元/美元            0.7679  0.7678  +0.01  +5.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.7312  0.7334  -0.30  +7.14  0.6825
    澳元/日圆         79.130  79.080  +0.06  -9.69  87.620
    新西兰元/日圆     75.330  75.490  -0.21  -8.11  81.980
    英镑/日圆         128.56  128.32  +0.19 -27.46  177.22
    澳元/新西兰元     1.0498  1.0460  +0.36  -1.56  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 张荻/蔡美珍/戴素萍/张若琪/龚芳; 审校 于春红/王兴亚/李婷仪)

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