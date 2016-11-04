中国货币市场：MLF大额投放资金续宽，然公开市场连续净回笼引谨慎

路透上海11月4日 - 中国银行间市场周五资金面较宽松，回购利率继续下行。交易员称，在月初没有MLF（中期借贷便利）到期的情况下，央行昨日开展MLF投放逾4,000亿元资金，有助缓解跨年流动性不足的担忧。

不过配合央行公开市场净回笼的“缩短”操作，他们认为，资金面料将从宽松回归中性均衡，仍需提防年底的时点性紧张。

上海一券商交易员称，早盘资金面整体较好，“继续满屏隔夜，价格也在降。”

上海一银行交易员称，央行本轮超预期进行MLF操作，可能是考虑到MLF期限较长覆盖年末，从而未雨绸缪，“到年底资金面还是有压力的，到时候再做逆回购就太被动了。”

他并表示，月初资金面压力因素暂时不多，加上MLF投放基础货币提升银行超储水平，机构融出短期资金的意愿较强。不过需要注意的是央行同时也在公开市场操作中净回笼，“缩短放长”显示货币政策还是较为中性，年前仍不会对流动性过度乐观。

中国央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，当日对21家金融机构开展MLF操作共4,370亿元人民币，其中六个月2,300亿元、一年期2,070亿元，利率与上期持平。 据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿元，到期日为11月16日。

上述券商交易员提到，近期银行、非银机构均有融出资金，隔夜资金有点供大于需；但全周来看，感到国有大行融出规模是在下降的，这也与央行公开市场转向净回笼操作一致，资金宽松局面应该不会维持太久。

中国央行公开市场周五仅进行200亿元七天期逆回购操作，而近期连续进行的14天和28天期品种暂再缺席，为连续第三日单日净回笼；公开市场本周净回笼资金1,041亿元，上周则为净投放5,950亿元。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1108 2.1806 -6.98

七天 2.2952 2.3528 -5.76

14天 2.4891 2.5065 -1.74 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2800 1.8000 +48.00

七天 2.3500 2.2100 +14.00

14天 2.4000 2.1400 +26.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1200 2.2000 -8.00

七天 2.4000 2.4500 -5.00

14天 2.5100 2.6000 -9.00 Shibor 其中:隔夜 2.2320 2.2450 -1.30

七天 2.4050 2.4080 -0.30

三个月 2.8458 2.8380 +0.78