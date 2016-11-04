香港个股：当代置业引入中国信达为第二大股东，并洽谈合作

路透香港11月4日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周五宣布，向中国信达 全资子公司配发新股，相当于已扩大已发行股本约9.73%，涉资约2.68亿港元；完成后，中国信达将成为公司第二大股东。

此外，当代置业并表示，双方正在洽谈多个领域合作项目。

公司的声明称，中国信达将透过旗下中国信达（香港）资产管理，以每股1.1港元认购当代置业约2.435亿股新股，占公司现有已发行股本约10.78%及扩大后已发行股本总数约9.73%，当代置业拟将所筹集资金用作一般营运资金。

认购价1.1港元较当代置业周四收市价1.04港元溢价约5.77%，该股早盘最多升4.81%，报1.09港元。

当代置业董事会主席张雷表示，作为专注于开发绿色环保节能住宅的开发商，公司一直寻找合适的、有竞争力的合作伙伴来提升集团竞争力；中国信达实力雄厚，能为公司的业务发展和融资活动注入新的活力。目前，双方正在洽谈多个领域合作项目。

中国信达为中国主要不良资产管理公司之一。中国信达（香港）资产管理主要从事资产管理、投融资业务、不良资产收购与处置、跨境金融服务及实业投资，资产管理委托业务、房地产及相关产业投资、债转股、企业并购及资产重组等。（完）

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