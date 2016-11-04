版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 12:06 BJT

台湾股市：盘中小升；电子股和金融股领涨

路透台北11月4日 - 台湾股市周五小升，美国总统大选选情胶着的不确定性令人气依然低迷。

0330GMT，加权股价指数 小升0.14%至9,079.93点，上日盘中触及近三周日低。

电子类指数 小升0.1%；金融保险类指数 涨0.3%。

国泰金 上涨1.4%。台积电 涨0.8%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐