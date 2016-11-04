重发-中国汇市：人民币早盘放量小跌，购汇需求拉低中间价致CFETS指数创新低

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* 人民币早盘随中间价放量小跌

* 市场无意继续推高人民币

* 人民币汇率指数创记录新低

* 大行不时提供美元流动性

* 关注美国非农就业数据以及大选民调变化

路透上海11月4日 - 人民币兑美元即期 周五早盘放量小跌，中间价亦小幅调整。交易员称，虽然美元指数偏低，但包括大行在内似乎都无意让汇价继续上涨，逢低购汇需求也压低了今日中间价点位，导致人民币汇率指数创记录新低，短期汇价料续受购汇需求影响而易跌难升。

他们并指出，虽然即期市场仍需大行提供美元流动性，但中间价与市场价的偏离有所加大，需关注监管层是否容忍这种状况持续存在；另外美国大选变数骤升，今晚美国非农就业数据的影响力料下降，若选情持续胶着，美元指数料仍有一定回调空间。

“昨天下午大行本来守的挺好的，但后来又放开了，给市场造成了一定心理‘创伤’，市场会认为买美元比较放心吧，今天购汇看上去还是挺凶的，虽然美国大选还有很多不确定。”一中资行交易员称。

北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.7610元，上日收报6.7608元，夜盘终报6.7625元。今日人民币兑美元中间价 报6.7514元，上日中间价为6.7491元。人民币兑美元即期成交额 为175.26亿美元，上日半日为110.29亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.16%至93.78，创记录新低；今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.09%，SDR篮子指数跌3.94%，BIS指数跌6.93%。

全球汇市方面，在周五稍晚美国非农就业报告前，美元兑主要货币略反弹，但仍受制于投资者对美国大选选情胶着而感到的不安情绪。

汇市主要注意力都在11月8日美国选举上面，其他重要事件退居其次。但周五稍晚的美国非农就业数据可能影响12月升息预期，非农报告若乐观，料将增加12月升息的希望。但分析师称，现在美元的任何涨势，都将为持有美元多仓而想结清头寸的市场参与者提供机会。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.922元, 上日尾盘为6.9355元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7704元, 上一交易日尾盘报6.7695元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7612，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.499、6.5588和8.4335。