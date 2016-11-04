中国债市动态：现券波动不大惟短券收益率微跌，MLF超额续做难消谨慎预期

路透上海11月4日 - 中国银行间债市现券收益率周五短券收益率续小幅走低，长端品种则变化不大。交易员表示，央行MLF超额续做但同时公开市场净回笼，对现券并无太大利好，收短放长致机构谨慎心态依旧难消除，继昨日尾盘情绪略显提振后，今日早间整体变化较为有限。

“今天变动不大，短券收益率偏下一点，不到2个基点吧，”北京一银行交易员称， 央行投放了很多MLF流动性，但是放的是长钱，资金成本也偏高。

他并透露，同时央行还在公开市场回笼了短期资金，从利率互换今天微幅上行的趋势，可以看出未来预期还是偏谨慎，估计短期内市场还是难回到乐观情绪之中。

中国央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共4,370亿元人民币。 据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿元，到期日为11月16日。

央行公开市场今日仅进行200亿元人民币七天期逆回购操作，而近期连续进行的14天和28天期品种暂再缺席。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,041亿元。

“把omo缩量了，央妈也不想滚（动操作）了，也可以理解吧，”上海一券商交易员表示，目前市场上资金还是很多，不知道该投向哪个方向，债券暂时整体多空情绪还不是太明显，不排除资产荒，未来继续买债的可能。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1350%/3.1315%，上日尾盘为3.1295%/3.1250%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7350%/2.7250%，上日尾盘在2.7275%/2.7100%。