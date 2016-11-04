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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 17:21 BJT

台湾汇市：台币量缩微收贬，静待美非农就业数据及美国总统选举变数

* 国际美元午后转强，台币随韩元等亚币收微贬
    * 台币终止连四升，惟交投冷成交量明显缩减
    * 市场静待今晚美非农就业数据，观望气氛浓
    * 下周一台币波动区间料在31.400-31.550

    路透台北11月4日 - 台币兑美元 周五收微贬，终止连四升走势；汇银人士指出
，午后受到国际美元止跌反弹、日圆和韩元双双走低带动，台币亦呈小幅回档格局，惟市场
观望气氛浓厚，成交量明显缩减。
    
    他们表示，今天午后市场变得非常安静，不仅海外无本金交割远期外汇(NDF)无明确方
向，进出口商亦无买卖汇动作，使台币陷入区间狭幅整理。
    
    下周汇市最大变数在美国总统选举结果，希拉里若当选美国总统，股汇市均有望走稳；
但若由特朗普赢得大选，料将打乱美国联准会(FED)12月升息步伐，使国际美元走弱，台币
等亚币有望偏升。
    
    〞等吧，就等吧，先看今晚美国非农就业报告吧，目前没有什么方向。〞一大型银行交
易员说。
    
    他说，美元虽微升但出口商未大举抛汇，主要目前是月初出口商暂无卖汇压力，加上台
币仍属相对强势，无法吸引出口商进场大举抛汇。
    
    另一大型银行交易员也表示，市场静待今晚美国公布非农业就业数据，午后成交量明显
萎缩，进出口商买汇与卖汇意愿不高，仅某美系银行零星抛售美元，推估应是外资并购汇入
款。
    
    多数新兴亚币周五下跌，回吐了部分周线涨幅，受不利的地区政治情况和围绕美国总统
大选紧张选情的持续担忧拖累。 

    台湾股市周五微幅收升，结束连四黑格局，加权股价指数 微收高0.01%,至9,068
.15点。 

    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超48.04亿台币，连续八个交易日
卖超共计304.21亿台币；上交易日修正后为卖超39.52亿台币。 
   
    交易员预估，下周一台币兑美元区间暂看31.400-31.550。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.391/31.452，上日收在3
1.470。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量  上日成
                       报价                                      亿美元  交量／
                                                                         亿美元
                                                                               
 台北外汇经纪公      31.473     31.468  31.450-31.509   31.470     4.43    5.66
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.472     31.468  31.451-31.500   31.500     2.44    3.02
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/0.000              -0.025/-0.005
 美元/台币六个月期        -0.145/-0.105              -0.150/-0.110
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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