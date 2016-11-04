台湾汇市：台币量缩微收贬，静待美非农就业数据及美国总统选举变数

* 国际美元午后转强，台币随韩元等亚币收微贬 * 台币终止连四升，惟交投冷成交量明显缩减 * 市场静待今晚美非农就业数据，观望气氛浓 * 下周一台币波动区间料在31.400-31.550 路透台北11月4日 - 台币兑美元 周五收微贬，终止连四升走势；汇银人士指出 ，午后受到国际美元止跌反弹、日圆和韩元双双走低带动，台币亦呈小幅回档格局，惟市场 观望气氛浓厚，成交量明显缩减。 他们表示，今天午后市场变得非常安静，不仅海外无本金交割远期外汇(NDF)无明确方 向，进出口商亦无买卖汇动作，使台币陷入区间狭幅整理。 下周汇市最大变数在美国总统选举结果，希拉里若当选美国总统，股汇市均有望走稳； 但若由特朗普赢得大选，料将打乱美国联准会(FED)12月升息步伐，使国际美元走弱，台币 等亚币有望偏升。 〞等吧，就等吧，先看今晚美国非农就业报告吧，目前没有什么方向。〞一大型银行交 易员说。 他说，美元虽微升但出口商未大举抛汇，主要目前是月初出口商暂无卖汇压力，加上台 币仍属相对强势，无法吸引出口商进场大举抛汇。 另一大型银行交易员也表示，市场静待今晚美国公布非农业就业数据，午后成交量明显 萎缩，进出口商买汇与卖汇意愿不高，仅某美系银行零星抛售美元，推估应是外资并购汇入 款。 多数新兴亚币周五下跌，回吐了部分周线涨幅，受不利的地区政治情况和围绕美国总统 大选紧张选情的持续担忧拖累。 台湾股市周五微幅收升，结束连四黑格局，加权股价指数 微收高0.01%,至9,068 .15点。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超48.04亿台币，连续八个交易日 卖超共计304.21亿台币；上交易日修正后为卖超39.52亿台币。 交易员预估，下周一台币兑美元区间暂看31.400-31.550。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.391/31.452，上日收在3 1.470。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.473 31.468 31.450-31.509 31.470 4.43 5.66 司 元太外汇经纪公 31.472 31.468 31.451-31.500 31.500 2.44 3.02 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.025/-0.005 美元/台币六个月期 -0.145/-0.105 -0.150/-0.110 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)