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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 17:29 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增78亿台币，上周净增298.7亿

路透台北11月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增78亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(万
亿)    
4,892亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增298.7亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R
       
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   10/31        3,751.50                3,776.50             25
    11/1        1,883.50                1,919.50             36
    11/2        2,541.50                1,096.50          -1445
    11/3        1,601.50                1,652.50             51
   *11/4        2,494.50                3,905.50           1411
 总计          12,272.50               12,350.50             78
 *含1,600亿台币364天期定存单。
        
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   10/31               6                       2
    11/1              12                       5
    11/2              62                       8
    11/3              17                       8
    11/4              28                       5
 总计                125                      28
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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