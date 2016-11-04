《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增78亿台币，上周净增298.7亿

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增78亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(万 亿) 4,892亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增298.7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 10/31 3,751.50 3,776.50 25 11/1 1,883.50 1,919.50 36 11/2 2,541.50 1,096.50 -1445 11/3 1,601.50 1,652.50 51 *11/4 2,494.50 3,905.50 1411 总计 12,272.50 12,350.50 78 *含1,600亿台币364天期定存单。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 10/31 6 2 11/1 12 5 11/2 62 8 11/3 17 8 11/4 28 5 总计 125 28 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。