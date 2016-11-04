澳新汇市：美国大选临近之际澳元原地踏步，新西兰元接近六周高点

澳洲央行周五公布的货币政策声明称，“有理由 展望”能实现可持续的经济成长，因商品价格在中国的强劲需求帮助下上涨，提振了澳洲的贸易条件。

澳洲统计局周五公布，9月经季节调整零售销售较前月增长0.6%。 路透调查预估为增长0.4%。

这更加让人揣测澳洲央行为期五年的宽松举措几乎已经结束，澳元因而短暂走扬。

AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示，“澳洲央行声明稿加深了澳洲央行目前维持中性利率立场的印象。”

“除非有意外冲击，否则难以预期澳洲央行在12月会议降息。”

然Oliver表示，美国大选仍是金融市场的重要风险。

汇市并关注今日稍晚公布的美国非农就业报告。该报告可能会影响对美联储的预期。

新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.7308美元，与上日触及的六周高位相去不远。

新西兰元本周上涨2%，有望创下逾三个月来最佳单周表现。

新西兰元攻克约0.7300美元的技术阻力，目前上看0.7370美元，美元走弱和国内经济强劲是主要推力。(完)

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