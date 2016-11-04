澳新汇市：美国大选临近之际澳元原地踏步，新西兰元接近六周高点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳洲央行周五公布的货币政策声明称，“有理由 展望”能实现可持续的经济成长，因商品价格在中国的强劲需求帮助下上涨，提振了澳洲的贸易条件。
澳洲统计局周五公布，9月经季节调整零售销售较前月增长0.6%。 路透调查预估为增长0.4%。
这更加让人揣测澳洲央行为期五年的宽松举措几乎已经结束，澳元因而短暂走扬。
AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示，“澳洲央行声明稿加深了澳洲央行目前维持中性利率立场的印象。”
“除非有意外冲击，否则难以预期澳洲央行在12月会议降息。”
然Oliver表示，美国大选仍是金融市场的重要风险。
汇市并关注今日稍晚公布的美国非农就业报告。该报告可能会影响对美联储的预期。
新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.7308美元，与上日触及的六周高位相去不远。
新西兰元本周上涨2%，有望创下逾三个月来最佳单周表现。
新西兰元攻克约0.7300美元的技术阻力，目前上看0.7370美元，美元走弱和国内经济强劲是主要推力。(完)
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(编译 王颖/戴素萍 审校 李婷仪/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。