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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 17:37 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月4日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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达州市投资公司 7        10   11/3簿记建档     *3.99%     AA      11/4-11/8     国开证券
        (第3-6年末分别偿还10%本金、7-10年末分别偿还15%本金/国有土地使用权提供抵押担保)
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淳安县新安江  6.9        7   11/3簿记建档     *3.84%     AA      11/4-11/9     财通证券
开发总公司养老产业专项债券    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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河池市国资    4.4        7   11/3簿记建档     *4.37%     AA      11/4-11/10    国信证券
投资经营公司            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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无锡锡东新城  20         7   11/8簿记建档      --        AA      11/9-11/11    东吴证券
建设发展                (第3-7年末分别偿还20%本金)
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北京首都      15     可续期  11/8簿记建档      --        AAA     11/9-/11/11   海通证券
创业集团                (每5年重定价)                                          首创证券
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溧水经济技术  15         7   11/8簿记建档      --        AA      11/9-11/15    国信证券 
开发总公司         (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保)
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四川简州城投  10         7   11/9簿记建档      --        AA      11/10-11/14   天风证券   
                         (第3-7年末分别偿还20%本金)
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广东广晟      12        15   11/9簿记建档      --        AAA     11/10-11/14   广发证券
资产经营                 (附第5/10年末投资者选择权)                            平安证券
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德清县         9         7   11/10簿记建档     --        AA     11/11-11/15   国泰君安证券
建设投资     (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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徐州高新技术  11.3       7   11/10簿记建档      --       AA     11/11-11/15    东吴证券
产业开发区国有资产经营   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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南京江宁       9         7   11/10簿记建档      --       AA+    11/11-11/15    兴业证券
城市建设集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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辽宁冠隆      10         7   11/9簿记建档       --       AA     11/10-11/16    长城证券
建设集团                (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*安顺市城投      14      5    11/9簿记建档      --        AA     11/10-11/16   五矿证券
老党校地块棚户区改造项目收益债券  (第3-5年末偿还30%-40%本金)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
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泉州市城建国资     7      3   11/2簿记建档     3.44%      AA+     11/3-11/7    华福证券
投资公司小微企业增信集合债券                                                   国信证券
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注: *表示新增。(完) 
        
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