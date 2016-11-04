《中国企业债发行日程表》--11月4日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 达州市投资公司 7 10 11/3簿记建档 *3.99% AA 11/4-11/8 国开证券 (第3-6年末分别偿还10%本金、7-10年末分别偿还15%本金/国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 淳安县新安江 6.9 7 11/3簿记建档 *3.84% AA 11/4-11/9 财通证券 开发总公司养老产业专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河池市国资 4.4 7 11/3簿记建档 *4.37% AA 11/4-11/10 国信证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 无锡锡东新城 20 7 11/8簿记建档 -- AA 11/9-11/11 东吴证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京首都 15 可续期 11/8簿记建档 -- AAA 11/9-/11/11 海通证券 创业集团 (每5年重定价) 首创证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 15 7 11/8簿记建档 -- AA 11/9-11/15 国信证券 开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 四川简州城投 10 7 11/9簿记建档 -- AA 11/10-11/14 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 12 15 11/9簿记建档 -- AAA 11/10-11/14 广发证券 资产经营 (附第5/10年末投资者选择权) 平安证券 ========================================================================================= 德清县 9 7 11/10簿记建档 -- AA 11/11-11/15 国泰君安证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 徐州高新技术 11.3 7 11/10簿记建档 -- AA 11/11-11/15 东吴证券 产业开发区国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南京江宁 9 7 11/10簿记建档 -- AA+ 11/11-11/15 兴业证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 辽宁冠隆 10 7 11/9簿记建档 -- AA 11/10-11/16 长城证券 建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *安顺市城投 14 5 11/9簿记建档 -- AA 11/10-11/16 五矿证券 老党校地块棚户区改造项目收益债券 (第3-5年末偿还30%-40%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 泉州市城建国资 7 3 11/2簿记建档 3.44% AA+ 11/3-11/7 华福证券 投资公司小微企业增信集合债券 国信证券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次