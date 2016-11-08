美国与加拿大经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月8日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 94.10 1315 加拿大房屋开年率(万户) 10月 19.5 22.06 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -5.6% +10.4% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 9月 550.8 544.3 11月9日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 486.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,088.0 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月修正值 +0.2% +0.2% 趸售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.7% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 57.58 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.00 11月10日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月5日当周 26.0 26.5 四周均值(万人) -- 25.775 续请失业金人数(万人) 10月29日当周 203 202.6 1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.2% 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字800 盈余330 11月11日(五) 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 87.2 现况指数 103.4 103.2 预期指数 77.3 76.8 11月14日当周 11月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月15日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.00 负6.80 1330 美国进口物价(较前月) 10月 +0.3% +0.1% 出口物价(较前月) +0.1% +0.3% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 徐文焰)