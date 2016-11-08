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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 08:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    11月7日当周
    
    11月8日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       10月        --         94.10
    1315 加拿大房屋开年率(万户)                       10月       19.5        22.06
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                        9月      -5.6%       +10.4%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     9月      550.8        544.3
    
    11月9日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         486.2
                抵押贷款再融资指数                                --       2,088.0
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)               9月修正值     +0.2%        +0.2%
             趸售销售(较前月)                          9月      +0.5%        +0.7%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月        --         57.58
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月        --         53.00
    
    11月10日(四)
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            11月5日当周     26.0         26.5
                 四周均值(万人)                                   --        25.775
                 续请失业金人数(万人)           10月29日当周      203        202.6
    1330 加拿大新屋价格指数                            9月      +0.2%        +0.2%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         10月    赤字800      盈余330 
    
    11月11日(五)
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             11月初值       87.5         87.2
                             现况指数                           103.4        103.2
                             预期指数                            77.3         76.8   
    
    11月14日当周
    
    11月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月15日(二)
    1330 美国纽约联储制造业指数                       11月     负2.00       负6.80
    1330 美国进口物价(较前月)                         10月      +0.3%        +0.1%
             出口物价(较前月)                                   +0.1%        +0.3%
    1330 美国零售销售(较前月)                         10月      +0.5%        +0.5%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.5%        +0.5%
    1500 美国企业库存(较前月)                          9月      +0.2%        +0.2% (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 李爽  审校 徐文焰)

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