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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:01 BJT

新兴汇市：亚币大多下跌，受区域政治和美国大选紧张氛围拖累

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.22    102.99   -0.22  +16.55    120.30
    坡元            1.3839    1.3837   -0.01   +2.43    1.4175
    台币          31.467    31.468   +0.00   +5.08    33.066
    韩元           1141.68   1139.60   -0.18   +2.91   1174.95
    泰铢             34.97     34.96   -0.03   +3.00     36.02
    菲律宾披索       48.43     48.34   -0.18   -3.15     46.90
    印尼卢比      13080.00  13070.00   -0.08   +5.39  13785.00
    印度卢比       66.71     66.74   +0.04   -0.84     66.15
    马币            4.1950    4.1850   -0.24   +2.26    4.2900
    人民币          6.7611    6.7625   +0.02   -3.98    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/于春红/刘秀红/张若琪)

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