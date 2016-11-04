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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:00 BJT

台湾股市：微收升结束连四黑，低量观望美国总统大选结果

路透台北11月4日 - 台湾股市周五微幅收升，结束连四黑格局。分析师表示，投资人观望美国总统大选结果，在连续数日调节后，再杀低意愿有限，指数料在低档震荡等候选举结果出炉。

台湾加权股价指数 微收高0.01%,至9,068.15点；今日成交初值 为526.87亿台币，上交易日修正后为675.42亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘低量整理，显示投资人观望心态浓厚，一方面是等待美国总统大选结果，另一方面也在观望企业财报的公布。

〞近期应该会在9,000点整理，进入盘整。〞他说。

钟国忠认为，台股长线并未转弱，不过还是要看最终美国总统当选人是谁来决定走向，此前指数应该会在9,000-9,100点间整理。

亚洲股市周五下滑，本周围绕美国总统大选结果的前景愈发扑朔迷离。本地时间13:51，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.44%。(完)

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