台湾股市：微收升结束连四黑，低量观望美国总统大选结果

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月4日 - 台湾股市周五微幅收升，结束连四黑格局。分析师表示，投资人观望美国总统大选结果，在连续数日调节后，再杀低意愿有限，指数料在低档震荡等候选举结果出炉。
台湾加权股价指数 微收高0.01%,至9,068.15点；今日成交初值 为526.87亿台币，上交易日修正后为675.42亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘低量整理，显示投资人观望心态浓厚，一方面是等待美国总统大选结果，另一方面也在观望企业财报的公布。
〞近期应该会在9,000点整理，进入盘整。〞他说。
钟国忠认为，台股长线并未转弱，不过还是要看最终美国总统当选人是谁来决定走向，此前指数应该会在9,000-9,100点间整理。
亚洲股市周五下滑，本周围绕美国总统大选结果的前景愈发扑朔迷离。本地时间13:51，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.44%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。