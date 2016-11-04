亚洲金融：亚投行将继续推动绿色基础设施建设，互联互通有大需求--行长

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月4日 - 亚洲基础设施投资银行(亚投行)行长金立群周五表示，未来将继续推动绿色基础设施的建设，而互联互通将会有更多需求，包括公路、铁路、海港，能源管道设施、远程通信基础设施等。
他在北京举行的论坛上表示，亚投行的业务将遍布中亚东南亚和南亚，甚至是中东，以助这些地区实现更大范围内的互联互通。
“在当前全球面临不确定性的时期，亚投行的作用显得更重要。亚投行能够为推动全球一体化作出贡献，为成员国提供更广泛更包容的发展，不会让一个人落在后面。”金立群表示。
亚投行已经开始和其他区域多边银行开展合作，并与世界银行、亚洲开发银行与欧洲复兴银行已经联合资助了一些项目。在亚投行正式运行10个月时间里，董事会已经批准约8.29亿美元的资金，资助了六大项目。在这样发展速度下，亚投行或将实现2016年项目总额达到12亿美元。
金立群认为，亚投行的进步在全球得到认可，欧洲的英、德、法、意决定加入亚投行成为创始成员国，加拿大作为G7（七国集团）成员国加入亚投行，这些举动彰显了对亚投行的信任。未来亚投行将动员私有资本参与投资，并将通过推动绿色基础设施的建设，助力巴黎峰会承诺目标的实现。
加拿大和亚投行官员9月表示，加拿大将申请加入亚投行，从而成为加入该行的又一个美国盟国。
亚投行首届理事会年会6月在北京举行。金立群在年会上表示，有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。
作为首个由中国发起成立的区域多边开发机构，亚投行于2016年初正式开业。 （完） (发稿 陈杨；审校 毕晓雯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。