亚洲金融：亚投行将继续推动绿色基础设施建设，互联互通有大需求--行长

路透北京11月4日 - 亚洲基础设施投资银行(亚投行)行长金立群周五表示，未来将继续推动绿色基础设施的建设，而互联互通将会有更多需求，包括公路、铁路、海港，能源管道设施、远程通信基础设施等。

他在北京举行的论坛上表示，亚投行的业务将遍布中亚东南亚和南亚，甚至是中东，以助这些地区实现更大范围内的互联互通。

“在当前全球面临不确定性的时期，亚投行的作用显得更重要。亚投行能够为推动全球一体化作出贡献，为成员国提供更广泛更包容的发展，不会让一个人落在后面。”金立群表示。

亚投行已经开始和其他区域多边银行开展合作，并与世界银行、亚洲开发银行与欧洲复兴银行已经联合资助了一些项目。在亚投行正式运行10个月时间里，董事会已经批准约8.29亿美元的资金，资助了六大项目。在这样发展速度下，亚投行或将实现2016年项目总额达到12亿美元。

金立群认为，亚投行的进步在全球得到认可，欧洲的英、德、法、意决定加入亚投行成为创始成员国，加拿大作为G7（七国集团）成员国加入亚投行，这些举动彰显了对亚投行的信任。未来亚投行将动员私有资本参与投资，并将通过推动绿色基础设施的建设，助力巴黎峰会承诺目标的实现。

加拿大和亚投行官员9月表示，加拿大将申请加入亚投行，从而成为加入该行的又一个美国盟国。

亚投行首届理事会年会6月在北京举行。金立群在年会上表示，有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。