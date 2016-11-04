版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:19 BJT

日本股市：收跌1.3%创两周半最低收位，并创四个月来最大周线跌幅

路透东京11月4日 - 日本股市日经指数周五跌至两周半低点，汽车生产商等大型股都下跌，因围绕下周美国总统大选的不确定性持续打压人气。

日经指数 收低1.3%至16,905.36点，为10月17日以来最低收位。日经指数本周挫低3.1%，创下四个月来最大周线跌幅。

东证股价指数 下跌1.6%至1,347.04点。JPX-日经400指数 也跌1.6%，报12,066.29点。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐