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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:37 BJT

澳洲股市：收低且周线连四跌，受美国大选疑虑压抑

澳股S&P/ASX 200指数 下滑0.9%或44.75点，报5,180.8点，为6月末以来的最低位。该指数本周下跌2%，为连续第四周周线收低。

澳洲国民银行(NAB) 今日除息，股价下跌6%。抵押贷款保险商Genworth Mortgage 挫低7.6%，因业绩疲弱。

在澳洲股市主板，除了公共事业类股录得微弱涨幅外，其它所有板块都下跌。(完)

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