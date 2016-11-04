澳洲股市：收低且周线连四跌，受美国大选疑虑压抑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳股S&P/ASX 200指数 下滑0.9%或44.75点，报5,180.8点，为6月末以来的最低位。该指数本周下跌2%，为连续第四周周线收低。
澳洲国民银行(NAB) 今日除息，股价下跌6%。抵押贷款保险商Genworth Mortgage 挫低7.6%，因业绩疲弱。
在澳洲股市主板，除了公共事业类股录得微弱涨幅外，其它所有板块都下跌。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。