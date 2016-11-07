重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月31日-11月4日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：需抓紧推进重大建设，吸引民间投资促进医养结合等--国务院

中国国务院召开常务会议指出，在第三次大督查中发现部分重大建设进度慢，一些地方民间投资、创业创新存在制度约束等。未来两个月需围绕推进重大建设、吸引民间投资促进医养结合等新兴产业发展和保障房、扶贫、医保等重大民生事项，提出有效解决办法。

--中国外贸：四季度下行压力仍大，出口回稳向好进口低位运行--商务部

中国商务部发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。

--中国经济：到年底政府负债率料不会有大变化，地方债务累计已置换7.2万亿--财政部

中国财政部称，随着2016年GDP的增长和地方财政收入的增加，预计到2016年末全国政府债务的负债率不会出现大的变化。

--中国财政：收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势未变--财政部官员

中国财政部部长助理戴柏华表示，中国财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变。

--《中国数据观测》10月投资企稳实体经济向好，CPI或重回“2时代”

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国10月实体经济将延续温和回稳趋势，工业平稳增长，投资低位企稳；PPI涨幅扩大，CPI或重回“2时代”，消费维持稳健增势。

--《中国数据观测》楼市调控料致10月新增人民币贷款环比回落，M2稳中微降

路透综合32家机构的预测中值显示，受房地产调控与季节性因素的影响，中国10月新增人民币贷款环比料将回落至7,000亿元，M2同比增速稳中微降至11.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则将持平于9月的13.0%。

--《中国数据观测》10月进出口同比降幅料均收窄，贸易顺差止跌回升

路透综合31家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比降幅料均收窄，其中出口降幅有望大幅缩窄至6%，进口料下降1%，贸易顺差则有望止跌回升至517亿美元。

--中国财政：今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元全部返地方

中国财政部副部长刘昆向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。

--《综述》中国官方和财新PMI双创逾两年高点，经济回稳迹象明显但基础不牢

生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。

--中国数据：财新10月服务业PMI创四个月高点，年内经济料保持平稳增长

新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

--中国经济：中国债务风险总体可控，需警惕企业债务增长过快--副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中国债务总体风险可控但挑战仍存，但需要警惕企业债务增长过快等问题。

--中国经济：民间资本可以独资合资方式直接投资城镇燃气供热建设--住建部

中国住房城乡建设部表示，民间资本可以采取独资、合资等方式直接投资城镇燃气、供热、垃圾处理设施建设和运营。可以采取合作、参股等方式参与供水、污水处理设施建设和经营。

--中国农业：加快放活农村土地经营权，开展土地经营权抵押融资--国务院

国务院办公厅印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见称，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。

--中国经济：前三季度完成铁路固定资产投资5,423亿元，同比增长10.3%--铁总

中国铁路总公司称，今年前三季度，全国铁路固定资产投资完成5,423亿元人民币，同比增长10.3%。全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求，确保完成固定资产投资8,000亿的既定目标。

--中国房地产：10月30城新建商品住宅成交面积环比减少8%，同比增11.2%--易居

中国上海易居房地产研究院发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为2,223万平方米，环比减少8.0%，同比增长11.2%。

【金融】

--中国央行：对21家金融机构开展中期借贷便利操作4,370亿，利率与上期持平

中国央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共4,370亿元人民币。

--中国央行：上海总部要求辖内银行加强购房首付资金来源审查，严禁违规操作

中国上海市市场利率定价自律机制发布决议，进一步要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，并重点强调要继续加强对首付资金来源的审查，并要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。

--中国央行：10月对金融机构开展SLF操作7.12亿元，MLF操作7,630亿元

中国央行公布，10月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共7.12亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作7,630亿元。

--中国金融：票据交易所12月将上线试运行，首批43家机构接入--一财网

中国国内媒体--第一财经网站报导，中国央行日前通知明确，其牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。

--中国金融：建行与海翼集团及厦门市国资委签订50亿元债转股框架协议

按资产计中国第二大银行--建设银行宣布，该行与福建省厦门市国资委、厦门海翼集团有限公司签署了关于海翼集团市场化债转股合作框架协议。建行及其关联方将以权益投资等多种方式向海翼集团及其关联方提供金额约50亿元人民币的资金。

--中国保险：前三季保险资金收益率续降，寿险产品则将保持高速增长态势

受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，但降幅有所收窄，预计全年都将维持较低水平。

--中国金融：国有大行第三季业绩趋稳不良率略降，拨备覆盖率滑向红线显隐忧

中国五大国有商业银行三季报显示，五大行当季净利润增速呈稳中微升态势，其中有三家大行的不良贷款率环比略降，显示资产质量压力边际改善的迹象。

--中国金融：经济减速三季度股份行不良普遍“双升”，营改增拖盈利后腿

受制于中国宏观经济仍处“L”型增长区间及供给侧改革等因素影响，三季度股份制上市银行不良“双升”仍普遍存在，暗示银行资产质量下行拐点仍未至，未来可关注“债转股”等政策实际落地的影响。

--中国金融：境内居民境外购非经常项目保险禁用银联卡支付--银联国际

中国银联国际公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

--中国金融：人大委员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度--新华

新华社报导称，中国全国人大常委会周四召开会议，对中小企业促进法修订草案进行分组审议，与会人员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度，并作出具体规定，增强可操作性。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购和MLF此消彼长，稳流动性抑资产泡沫一个不能少

中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

--路透调查：中国11月资金利率有续涨压力，债市预期仍显乐观

2016年第11期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行11月维持基准利率和准备金率不变。中国经济运行稳中向好，供给侧改革及结构调整取得积极进展，然资产泡沫和经济金融风险不容忽视，中国央行货币政策年内料继续保持中性稳健，降息降准概率不高。

--中国债市：10家机构首启15笔信用违约互换交易，名义本金3亿元--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)称，10月31日工行、农行等10家机构，开展了15笔信用违约互换交易，名义本金总计3亿元人民币，这意味着CDS交易正式揭幕。

--中国债市：今年地方债累计发行逾5.56万亿，近两月与国债利差收窄渐多

据路透统计，截止10月31日，中国今年地方政府债累计发行5.56万亿元人民币，其中公开招标发行方式占比约74%，其余为定向发行。

--中国债市：10月托管增4,014亿，境外机构12个月连增国债占仓逾半--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为42.51万亿元人民币，当月增加4,014亿元，较上月增量6,987亿元下降超过四成。

【外汇】

--路透调查：若FED加息推高美元，未来一年人民币恐重返2008年中低点

路透调查显示，人民币未来12个月将有可能走贬至金融危机以来最低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息可能性升高将推升美元。

--中国外汇：人民币汇率跌幅在全球范围内并不大--央行副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。

--离岸人民币：香港投资者有意趁低吸纳人民币产品，对债券更感兴趣--调查

渣打集团旗下渣打香港发表的调查显示，虽然近一年人民币汇率波动，但香港投资者持有人民币产品的状况变动不大，且有意趁低吸纳人民币投资产品，当中对人民币债券更感兴趣。

--中马关系：马来西亚或将研究人民币/马币交叉货币市场框架--央行官员

马来西亚央行一名官员表示，该国或将研究人民币-马币交叉货币市场框架。马来西亚正在寻求促进人民币在该国市场的使用。

--《人民币综述》中间价定价机制汇率成贬值加速器？这锅我不背 10月人民币兑美元单边贬值虽多来自美元指数上涨所致，但本轮快速贬值亦引发各方对中间价定价机制是否合理的讨论；而贬值预期更多来自监管行政措施导致数量出清被延后所致，适时增大汇率弹性并逐渐减少对于市场的“过度保护”，才是化解单边预期的根本。

【证券/行业】

--《焦点》人民币贬值忧虑推升避险需求，但中国投资者出海渠道不多

近期人民币兑美元汇率贬值加快，中国投资者配置海外资产避险的呼声明显提高；不过基于目前全球“资产荒”以及中国外汇流出仍存限制的现实情况，投资者的选择并不多。

--路透专访：华为希望两年内在智能手机领域打败苹果--消费者事业部CEO

中国华为技术有限公司消费者事业部执行长余承东对路透表示，该公司希望在两年之内成为全球第二大智能(智慧型)手机制造商。

--港股业绩：联想集团16/17年度中期净利3.3亿美元，二季度净利按季跌逾9%

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17年度中期业绩转亏为盈，录得净利3.3亿美元；7-9月第二季度净利比首季度则减少9.2%。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比反弹至72.5%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的近一年低点明显反弹。尽管部分基金经理对A股短期前景仍持谨慎态度，但亦有部分基金经理转持乐观态度。

--中国证券：上市公司前三季净利同比增2.93%，中小创增速较快--报载

中国证券报报导称，今年前三季度，中国A股上市公司整体净利润同比增长2.93%，其中超六成公司实现净利润同比增长；而中小板和创业板同期净利润增速继续明显领先主板。

--路透专访：广发证券将扩大国际版图，海外收入占比明显提高--高层

中国大型券商--广发证券高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券将以香港子公司广发香港为核心，打造海外业务统一平台，公司国际化业务收入占比将会有明显提高。

--香港个股：复星国际与俄罗斯极地黄金进行排他性入股谈判--消息

三位知情消息人士向路透表示，中国民营投资控股公司复星国际正在进行排他性谈判，欲收购俄罗斯最大黄金生产商--极地黄金(Polyus)一大批少数股权。

--路透专访：百胜中国剥离后，重振成长的道路充满不确定性--执行长

百胜中国执行长潘伟奇对路透表示，公司重振中国业务增长的任务很艰巨，因本地竞争对手实力强大，且市场也有很大波动性。百胜中国从美国母公司剥离未久。

--中国贵金属：前三季度黄金产量同比下降2.56%，黄金消费量降12.82%--行业协会

中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度，全国累计生产黄金347.798吨，同比下降2.56%。全国黄金消费量为720.66吨，同比下降12.82%。

--中港个股：万科10月销售额同比增逾一倍，今年累计销售额已超3,000亿

中国大型房企万科公布数据显示，10月实现销售金额489.9亿元人民币，较去年同期的236.5亿元增加逾一倍；今年1-10月累计实现销售金额已达3,118.9亿元。

--美股业绩：阿里巴巴第二季营收跳增55%，好于分析师预期

中国电商巨头阿里巴巴集团控股第二季营收增长55%，好于分析师预期，受助于核心的网上销售以及强劲的媒体和娱乐业务增长。

--港股业绩：联想集团16/17年度中期净利3.3亿美元，二季度净利按季跌逾9%

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17年度中期业绩转亏为盈，录得净利3.3亿美元；7-9月第二季度净利比首季度则减少9.2%。

--企业并购：中国化工对先正达430亿美元收购要约延长至1月5日

中国化工集团表示，对瑞士先正达的430亿美元现金收购要约已延长至1月5日，公司正在争取收购案获得监管许可。

--中港股业绩：中石油前三季净利同比跌逾九成，料全年净利将大幅下降

中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司公布，按国际会计准则，前三季度净利润17.31亿元人民币，同比大跌94.3%，受累于油气产品价格下降；公司并预计，若四季度油价延续低位运行，其全年净利同比将发生大幅下降。

--中国个股：京东方拟在绵阳建第六代柔性面板生产线，总投资465亿元