日股业绩：安全气囊生产商高田提高全年获利预估

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月4日 - 日本安全气囊生产商高田 周五提高了全年获利预估，期待出售资产所得将提振获利。高田因在全球范围大规模召回气囊带来的相关成本而陷入困境。
高田预计，截至明年3月财年的净利将为200亿日圆(1.9387亿美元)，而上年为净亏损131亿日圆。新预估数字较之前有所提高，之前该公司预计当年将实现净利130亿日圆，尽管新预估数字不包括召回的影响。
高田4-9月实现净利183亿日圆，扭转去年同期的亏损局面。在美国和亚洲市场的获利增长因日圆走强而受到抑制。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。