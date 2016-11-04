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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:58 BJT

日股业绩：安全气囊生产商高田提高全年获利预估

路透东京11月4日 - 日本安全气囊生产商高田 周五提高了全年获利预估，期待出售资产所得将提振获利。高田因在全球范围大规模召回气囊带来的相关成本而陷入困境。

高田预计，截至明年3月财年的净利将为200亿日圆(1.9387亿美元)，而上年为净亏损131亿日圆。新预估数字较之前有所提高，之前该公司预计当年将实现净利130亿日圆，尽管新预估数字不包括召回的影响。

高田4-9月实现净利183亿日圆，扭转去年同期的亏损局面。在美国和亚洲市场的获利增长因日圆走强而受到抑制。(完) (编译 王颖；审校 白云)

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