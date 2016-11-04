《汇市简讯》欧洲盘初：美元反弹，政治风险罩顶

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆上涨0.19%，澳元/美元下跌0.2%，新西兰元/美元跌0.48%，欧元/日圆涨0.14%
* 美元/韩元上扬0.36%，美元/土耳其里拉涨0.6%，美元/墨西哥披索下跌0.15%，美元/印尼卢比微升0.04%
* 日经指数下挫1.34%，沪综指跌0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.38%，美国原油期货上涨0.31%，美国10年期公债收益率报1.8029%
* 土耳其国会第三大党包括两位联席领袖在内的11名议员遭逮捕，有可能引发政治动荡
* 韩国总统朴槿惠含泪道歉称“心碎”，表示将配合检方调查闺蜜干政丑闻
(完)
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(编译 王兴亚；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。