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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元反弹，政治风险罩顶

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* 美元/日圆上涨0.19%，澳元/美元下跌0.2%，新西兰元/美元跌0.48%，欧元/日圆涨0.14%

* 美元/韩元上扬0.36%，美元/土耳其里拉涨0.6%，美元/墨西哥披索下跌0.15%，美元/印尼卢比微升0.04%

* 日经指数下挫1.34%，沪综指跌0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.38%，美国原油期货上涨0.31%，美国10年期公债收益率报1.8029%

* 土耳其国会第三大党包括两位联席领袖在内的11名议员遭逮捕，有可能引发政治动荡

* 韩国总统朴槿惠含泪道歉称“心碎”，表示将配合检方调查闺蜜干政丑闻

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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