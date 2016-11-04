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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 15:10 BJT

日本个股：铃木汽车上调年度营业利润预估，因欧洲和印度市场销售强劲

路透东京11月4日 - 日本铃木汽车 周五上调全年营业利润预估，指今年迄今在印度和欧洲的销售情况好于预期。

铃木汽车目前预计，截至明年3月的当前会计年度营业利润料增长2.4%至2,000亿日圆（19亿美元），之前的预估为利润下滑7.8%。

铃木还预计在当前会计年度，公司在欧洲和印度的汽车销量将分别增加12.2%和9%。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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