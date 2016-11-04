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货币新闻 | 2016年 11月 4日 星期五 15:35 BJT

欧股业绩：宝马汽车第三季营业利润持平，因对新技术的投资侵蚀利润

路透法兰克福11月4日 - 宝马汽车(BMW) 周五公布，第三季营业利润持平，因对减少污染和提高安全性新技术的投资，侵蚀销售高档车所获得的利润。

宝马汽车称，第三季息税前利润(EBIT)为23.8亿欧元(26.4亿美元)，与路透调查分析师预测的23.7亿欧元相符。

该公司称，汽车部门销售的利润率从一年前的9.1%降至8.5%，标志着汽车利润率连续第26季处于8-10%的目标区间内。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)

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