欧股业绩：宝马汽车第三季营业利润持平，因对新技术的投资侵蚀利润

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透法兰克福11月4日 - 宝马汽车(BMW) 周五公布，第三季营业利润持平，因对减少污染和提高安全性新技术的投资，侵蚀销售高档车所获得的利润。
宝马汽车称，第三季息税前利润(EBIT)为23.8亿欧元(26.4亿美元)，与路透调查分析师预测的23.7亿欧元相符。
该公司称，汽车部门销售的利润率从一年前的9.1%降至8.5%，标志着汽车利润率连续第26季处于8-10%的目标区间内。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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