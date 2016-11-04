欧元债市：10年期美债和德债的利差触及9月以来最窄水平

路透伦敦11月4日 - 美国和德国10年期公债利差周五触及9月以来最窄水平，因在下周美国总统大选前夕，市场愈发感到不安，推动避险资金流入债市。

德国10年期公债收益率 在欧洲早盘下滑1个基点至0.16%，追随美债收益率的跌势。德/美公债利差目前报约165个基点，是9月21日以来最窄。