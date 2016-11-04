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债券 | 2016年 11月 4日 星期五 15:39 BJT

欧元债市：10年期美债和德债的利差触及9月以来最窄水平

路透伦敦11月4日 - 美国和德国10年期公债利差周五触及9月以来最窄水平，因在下周美国总统大选前夕，市场愈发感到不安，推动避险资金流入债市。

德国10年期公债收益率 在欧洲早盘下滑1个基点至0.16%，追随美债收益率的跌势。德/美公债利差目前报约165个基点，是9月21日以来最窄。

欧元区公债收益率大体持稳，爱尔兰10年期公债收益率 短暂触及0.70%，接近6月以来的最高位。（完）

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦 审校 刘秀红)

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